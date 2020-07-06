Экс-глава МИД Турции назвал заявление США о выкупе C-400 «странным и смешным»

Анкара, 6 июля. Заявления США о том, что они готовы выкупить у Турции российские комплексы ПВО C-400 выглядят смешно, Анкара на это не пойдет. Об этом заявил бывший министр иностранных дел страны Яшар Якыш.

Ранее американский сенатор Джон Тьюн выступил с законодательной инициативой, согласно которой в проект закона о бюджетных ассигнованиях на 2021 год вводится ряд поправок. Предполагается, что в бюджет будут заложены средства на приобретение у Турции стоящих там на вооружении российских зенитно-ракетных комплексов C-400.

Экс-глава МИД Турции отметил, что попытки Вашингтона предотвратить сделку Москвы и Анкары по дальнейшему приобретению вооружения объясняются тем, что США осознают, насколько сильны данные комплексы ПВО.

«Это очень их беспокоит. Они не желают, чтобы другие страны знали об их недостатках. Но если мы отдадим купленную технику другой стране, это будет выглядеть смешно. Думаю, Турция на это не пойдет», — сказал Яшар Якыш.

Также он обратил внимание, что в противном случае правительство страны может попасть под мощную критику со стороны жителей страны. В этом ключе он отметил политику американского президента Дональда Трампа. По мнению Якыша, глава Белого дома сделал сделал серьезные ошибки, допустив волнения в стране и раскол НАТО. В результате, у политика мало шансов победить на предстоящих выборах, пишет «ПолитЭксперт».

Напомним, ранее официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева обратила внимание на то, что Турция не сможет продать США российские зенитные ракетные комплексы С-400 без согласия Москвы.