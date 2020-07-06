Стали известны подробности госпитализации Хазанова

Москва, 6 июля. Раскрыты подробности состояния здоровья Геннадия Хазанова.

Ранее российский актер Геннадий Хазанов попал в больницу. Согласно сообщениям некоторых источников, причиной госпитализации стали проблемы с сердцем. Однако позже появились опровергающие эту версию факты.

3 июля ряд изданий сообщили о том, что артист оказался в больнице. Версии произошедшего выдвигались самые разные – по некоторым предположениям, у Хазанова была выявлена нестабильная стенокардия. Другие газеты писали, что звезде пришлось столкнуться с ишемической болезнью сердца.

Однако пресс-служба Московского театра эстрады официально опровергла домыслы о нездоровом сердце актера. Согласно полученным данным, знаменитость находится на плановом обследовании в Научном центре имени Бакулева. На данный момент Хазанов находится в добром здравии и его жизни ничто не угрожает.

На связь с сотрудниками СМИ вышел и сам артист. Он попросил не звонить ему и не беспокоить, однако заявил, что его самочувствие в норме.

Вечером 5 июля Хазанов был выписан из больницы, однако до сих пор неизвестно, когда он вернется к работе и правда ли, что его госпитализация была плановой. При этом данная информация заметно отличается от сообщений СМИ, которые появились в Сети 3 июля. Согласно первоначальной версии, после ухудшения самочувствия за Хазановым приезжала скорая помощь.