Минтруд РФ назвал регионы с самыми высокими пенсиями

Москва, 6 июля. Министерство труда и социальной защиты РФ назвало регионы с самым высоким уровнем пенсии.

По данным ведомства, на первом месте оказались Чукотский автономный округ, где средний размер пенсии составил более 28 тысяч рублей. Вторую строчку рейтинга занимает Ненецкий автономный округ, где средняя пенсия составляет более 25 тысяч рублей. На третьем месте Камчатка – более 24 тысяч рублей. Четвертую позицию занимает Магаданская область, где средняя пенсия достигает 24 тысяч рублей.

Самые маленькие пенсии у жителей Дагестана и Кабардино-Балкарии, где средний размер пенсии составляет 12,4 тысячи рублей. По данным Пенсионного фонда России, на 1 января 2020 года средний размер пенсии в РФ составил 15,6 тысяч рублей.

Ранее в Пенсионном фонде России сообщили, что отдельные категории граждан получат дополнительные выплаты сверх пенсий. По словам специалистов, размер доплаты у каждого пенсионера будет индивидуальным. В среднем он составит 12,7 тыс. рублей. Деньги россияне получат в течение месяца. Кроме того, в ПФР напомнили о надбавке в размере 25% к фиксированной выплате страховой пенсии по старости или по инвалидности для сельских жителей. Для ее получения необходимо наличие не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве, проживание на селе и отсутствие оплачиваемой работы.