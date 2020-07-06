Доктор Мясников рассказал, почему болят кисти и пальцы рук

Москва, 6 июля. Доктор Александр Мясников в эфире рассказал, с чем может быть связана боль в суставах пальцев и кистях рук. Он также дал советы, как уберечься от вероятной причины.

По мнению медика, распухшие суставы и боль в кистях могут быть связаны с подагрой. Врачи, как правило, прописывают лекарства, способствующие снижению содержания в организме мочевой кислоты. Мясников подчеркивает, что избежать подагры поможет диета, ведь в основном, ее вызывает лишний вес.

Пальцы, по мнению доктора, могут болеть от ряда долгих нагрузок. Это касается тех, кто много времени проводит за компьютером, дальнобойщиков. В результате этого набухают ткани, что приводит к защемлению нервов.

Вызывать боли может и артрит. Мясников отметил, что уже взглянув на кисть, можно понять, какого именно вида этот недуг. Он подчеркнул, что если у человека есть ощущение скованности в запястьях и пальцах, надо проверить, не страдает ли он артритом. Также он рекомендует провериться на вирус, если боль длится менее шести недель.

Отметим, что доктор почти еженедельно делится своими рекомендациями. Ранее он дал советы о том, как лучше питаться во время жары. В частности, лучше отказаться от мяса и жирной пищи.