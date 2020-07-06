Военный эксперт рассказал, какие потери понесет Украина в случае атаки на Крым

Москва, 6 июля. В том случае, если Украина решит устроить атаку на Крым, российская армия ответит масштабным ударом, уничтожив не только части ВСУ, но и военные базы. К такому выводу пришел военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее командующий боевым флотом Украины, контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что страна готовится к боевым действиям против России для того, чтобы забрать Крым. Он также предрек многочисленные потери среди военнослужащих и гражданского населения, заявив о возможной «атаке российской армии» на Херсонскую область.

Военный эксперт Кнутов отметил, что подобные угрозы являются всего лишь «политической бравадой», поскольку в последнее время весь мир забыл про Украину. Специалист также подчеркнул, что в случае штурма Крыма, Украина потеряет свои военные базы.

«Львовская база и другие будут полностью уничтожены», — приводит слова Кнутова «Вечерняя Москва».

После распада СССР у Украины остался значительный военный потенциал, однако он распродан и разворован, считает Кнутов. В последние годы серьезные деньги в ВСУ вкладывает НАТО и США, поставляя не только оборонительные, но и наступательные орудия. Например, с вооружения ВСУ снимаются автоматы Калашникова, а им на смену приходят американские штурмовые винтовки.

Напомним, ранее военный эксперт, историк Игорь Коротченко заявил, что заявления главкома ВМС Украины о подготовке к войне за Крым против России являются клиническим случаем очередного «шапкозакидательства» со стороны киевских властей.