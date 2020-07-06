Вера Брежнева прокомментировала «развод» с Меладзе

Москва, 6 июля. Певица Вера Брежнева ответила в своем Instagram на вопросы о разводе с Константином Меладзе. Согласно сообщениям некоторых СМИ, причиной размолвки между супругами могла стать солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег.

Ранее композитор и продюсер Константин Меладзе опубликовал в своем Instagram очень душевное поздравление по случаю дня рождения Герцег. До этого уже возникали подозрения, что женатого Меладзе и певицу связывает роман, однако после поста продюсера в социальной сети разговоры об их отношениях вспыхнули с новой силой.

Заподозренный в измене деятель шоу-бизнеса пожелал девушке оставаться такой же красивой, а также добиться успеха во всех начинаниях. Комментаторы быстро связали публикацию со слухами и заметили, что Герцег весьма похожа на законную супругу Меладзе.

«Писали в прессе, что Вера заставила Константина выгнать Эрику из группы. А теперь тут такие льстивые поздравления», — подчеркнула подписчица.

За мужа пришлось вступиться самой Вере Брежневой. Обычно она никак не комментирует домыслы, однако в данном случае решила поставить точку на порочащих ее слухах. Она напомнила, что многие издания еще прошлой осенью писали о разводе между звездной парой. Сообщения в СМИ были далеки от истины, пишет «Дни.ру».

Стоит сказать, что певица следит за собой и очень эффектно выглядит, поэтому заподозрить Меладзе в интересе к другим исполнительницам достаточно сложно. Как сообщалось ранее, похудевшая Брежнева продемонстрировала фигуру в откровенном купальнике.