Москва, 6 июля. Эксперт в области энергетики Борис Марцинкевич прокомментировал информацию о возможном строительстве американской атомной электростанции в Польше. По мнению специалиста, «атомный союз» Вашингтона и Варшавы не пойдет на пользу Польше.

Польский президент Анджей Дуда и американский лидер Дональд Трамп провели 24 июня встречу в Вашингтона. По итогам встречи стало известно, что в ближайшем будущем Вашингтон и Варшава подпишут соглашение о строительстве новой атомной электростанции на территории Польши. К реализации проекта будут привлечены американские компании.

Это значит, что представителям Варшавы придется подписать еще один документ – «Соглашение 1 2 3». Как отметил Марцинкевич, через эту процедуру проходят все страны, на территории которых Вашингтон создает атомные электростанции. Согласно данному соглашению, подписывающее его государство само находит инвестиции для строительства электростанции, которая будет создаваться американскими компаниями. При этом США получают серьезный козырь в игре против «заказчика».

Дело в том, что именно Вашингтон будет контролировать и работу АЭС, и проводимые на них научные исследования. Собственные же разработки Польши в сфере обогащения урана окажутся под запретом. Также Варшава будет регулярно отчитываться перед Вашингтоном и в целом окажется в достаточно стесненной ситуации. При этом «благонадежность» Польши также будет оцениваться сотрудниками ЦРУ и Госдепа.

«Если у Польши и есть какие-то военные, научные, технологические секреты от США, то после подписания «Соглашения 1 2 3» их точно не останется», — объяснил Марцинкевич суть «атомного развода для Варшавы».

Стоит отметить, что даже в случае создания американо-польской АЭС, она еще не скоро начнет вырабатывать электричество. Среднее время на подготовку документов по соглашению занимает от шести до восьми лет.

Пока Польша не получила вожделенную атомную станцию, ей приходится продолжать сотрудничество с Россией в вопросе поставок энергоносителей.