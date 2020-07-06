Солонников назвал «гаданием на кофейной гуще» прогнозы о темпах падения ВВП России

Большую часть аналитических прогнозов, посвященных будущему состоянию экономики той или иной страны, в силу непредсказуемости пандемии коронавируса можно назвать гаданием на кофейной гуще. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Так собеседник ФАН прокомментировал новость о том, что Всемирный банк сделал доклад о российской экономике. Согласно ему, в 2020 году под влиянием глубокого спада мировой экономики отечественный ВВП упадет на 6%, достигнув своего 11-летнего минимума. Отмечается также, что общее потребление домашних хозяйств в текущем году сократится на 4,9%, а валовые инвестиции в основной капитал — на 8%. Возможен и неблагоприятный сценарий — при его наступлении ВВП России снизится на 9,6%.

«Ранее похожий прогноз давал Международный валютный фонд — его специалисты также считают, что наш валовый внутренний продукт уменьшится где-то на 6%, — заявил Солонников. — Российские же исследователи считают, что ВВП при стандартном сценарии уменьшится на пять с лишним процентом, а при оптимистичном — только на четыре».

По словам политолога, подобные разночтения обусловлены разницей в методиках оценки.

«Когда мы говорим о крупном спаде и о зависимости нашей страны от мировой экономики, то считаем не реальные и известные всем цифры, а лишь колебания цен на основные продукты, которые Россия будет поставлять за рубеж в ближайшее полугодие, — сказал эксперт. — Здесь фантазии у всех свои: одни говорят, что к осени цена на нефть подскочит до 60 долларов за баррель (как, например, глава Сбербанка Герман Греф), и соответственно, что за американскую валюту будут давать 60 рублей; другие считают, что осенью напротив будет вторая волна кризиса и новое падение российской валюты, вызванное удешевлением энергоресурсов».

Собеседник ФАН отметил, что на практике могут быть реализованы оба сценария, так что однозначно заявлять о том, что спад российского ВВП к концу текущего года составит 4%, 5% или даже 6% не может никто.