Клинцевич: На Украине адмиралов в три раза больше, чем кораблей

Санкт-Петербург, 6 июля. Заявление контр-адмирала военно-морских сил Украины о возможности атаки на Крым вызвало недоумение у члена Совета Федерации Франца Клинцевича. В эфире Медиагруппы «Патриот» он отметил, что у Украины нет ни современных танков, ни боеспособных кораблей.

«Контр-адмирал, который называется командующим флотом целой европейской страны, имеет в три раза больше адмиралов, чем кораблей. Это все лицемерие. Разговоры про некие ракеты, которые могут долететь до Крымского моста и его уничтожить, для любого здравомыслящего человека, а тем более военного, являются вздором, — сказал сенатор. — Эти разговоры ведутся для того, чтобы удержать в повестке современного контента Украину, выдать негатив в отношении России и обозначить себя как страну, продолжающую страшную борьбу и войну с невидимым врагом, который и шага не сделал через границу».

Напомним, ранее командующий военно-морских сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил о том, что его страна готовится к полномасштабным боевым действиям с РФ. По его словам, в Киеве ожидают атаки российской армии на Херсонскую область. Украинский военный пригрозил России ракетами «Нептун», которые могут долететь до Севастополя.