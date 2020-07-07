День семьи 2020: что за праздник, Петр и Феврония, традиции, что нельзя делать 8 июля

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля. В этот день Русская православная церковь поминает святых Петра и Февронию, которые по преданию жили в любви, согласии и взаимном уважении, умерли в один день и были похоронены рядом.

День семьи: что за праздник

Праздник День семьи, любви и верности появился в России в 2008 году. Праздник семьи, который было решено отмечать в день памяти святых Петра и Февронии, является в значительной степени светским, а также признается всеми конфессиями.

Отметим, венчания 8 июля проводить нельзя, поскольку еще продолжается Петров пост. По традиции 8 июля проводится много мероприятий, посвященных семье, детям, семейным ценностям и так далее. Теперь эти понятия закреплены в обновленной Конституции России.

Как правило, на этот день многие пары заранее планируют торжественную регистрацию брака, так будет и в этом году. А вот другие мероприятия пройдут в основном в онлайн-формате: из-за пандемии COVID-19, вызванной коронавирусом, массовые акции еще не проводятся.

Кто такие Петр и Феврония

Святой князь Петр и его супруга Феврония, которые считаются покровителями семьи и брака, были канонизированы довольно поздно — в XIX веке. О них рассказывается в книге «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Прототипами героев повести стали князь Давыд Юрьевич и его супруга княгиня Ефросиния. Давыд Юрьевич правил в Муроме с 1205 по 1228 годы, в браке с Ефросинией у него было трое детей. В конце жизни князь и княгиня приняли постриг и остаток жизни провели в монастырях под именами Петр и Феврония. Согласно легенде, они скончались в один день и были похоронены рядом.

Повесть о Петре и Февронии — удивительный документ, который толкуют по-разному. Главное в этом произведении — история любви и верности, которую герои пронесли через всю жизнь, и, несмотря на все препятствия, не разлучились даже после смерти.

День Петра и Февронии: народные традиции и приметы

Петр и Феврония на Руси считались покровителями семьи и брака, им молились о ладе в семье и о рождении здоровых детей. С этого времени начинался летне-осенний период свадеб, а венчания проводились сразу после окончания Петрова поста, то есть с 12 июля. Браки, заключенные в это время, считаются самыми крепкими, а дети, рожденные в таких семьях, согласно поверью, вырастают здоровыми, сильными и удачливыми.

В это время на Руси хорошей приметой считалось искупаться в открытом водоеме, тем более, что 7 июля проходит праздник Иван Купала.

Согласно народным суевериям, водяной и русалки в это время спят, поэтому купаться можно безбоязненно, а вот лесная нечисть активизируется (в повести о Петре и Февронии нечистая сила представлена в виде коварного ядовитого змея, который был замечен в разных неблаговидных делах).

Поэтому в этот день требовалось соблюдать крайнюю осторожность при посещении лесов, а женщинам, особенно незамужним девушкам, рекомендовалось одеваться скромно и вообще вести себя аккуратно и строго.

Согласно поверью, 8 июля и предшествующая ночь — время ведьм, оборотней и прочей нечисти, от которой лучше держаться подальше.

Что нельзя делать 8 июля

Поскольку это время Петрова поста, нельзя есть мясное, молочное и яйца. Среда — один из наиболее строгих дней поста. Монастырским уставом предписано сухоядение (холодная сырая пища), мирянам разрешена вареная постная пища без масла. Под строгим запретом алкоголь.

Нельзя допускать злые и нечистые мысли, строго осуждаются неблаговидные поступки.

Согласно правилам поста, супруги должны стараться избегать телесной близости, но эти вопросы семьи обычно регулируют сами.

А вот романтические свидания в этот день приветствуются, но молодым людям не стоит переходить границы строгого приличия, иначе, согласно приметам, семейная жизнь не сложится: либо молодые рассорятся до свадьбы, либо брак быстро распадется.