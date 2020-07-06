Корчевников заинтриговал фанатов снимком у роддома

Москва, 6 июля. Известный телеведущий Борис Корчевников заинтриговал поклонников фотографией у роддома. Снимок недавно появился в его профиле в Instagram.

Сначала некоторые подписчики распереживались: Борис Корчевников не так давно боролся с онкологическим заболеванием, а тут свежая фотография у больницы. Однако внимательные поклонники телеведущего сразу обратили внимание на табличку, у которой сфотографировался Корчевников. На ней было написано «Выписная».

Многие начали гадать, неужели телеведущий стал отцом. В его адрес посыпались поздравления с рождением малыша. Сам телеведущий эту тему не комментирует.

«Ой, как заинтриговали Вы нас!» — написала tussiasokolova. «С выпиской Вас», — поздравила nikitsvetlana. «Борис, здесь сколько предположений, и все же, улучшили демографическую обстановку или как? Не томите народ», — добавила oksiaeco.

Актер Владимир Березин ранее подтвердил, что его друг, телеведущий программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» и гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников тайно женился на артистке Анне-Сесиль Свердловой. Однако сам телеведущий детали своей личной жизни не разглашает.