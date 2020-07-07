Лучшие фильмы про школьную любовь

Все помнят себя в подростковом возрасте? Веселые встречи с друзьями, буря эмоций и, конечно же, первая любовь. Поэтому предлагаем окунуться в ту атмосферу и посмотреть несколько забавных фильмов про школьную любовь.

Основные темы в фильмах про школьную любовь: проблемы и приключения

Многие уверены, что в США такие фильмы получаются особо атмосферными и затягивающими. Однако не только в этой стране снимают прекрасное кино, и мы вас в этом убедим. Предлагаем свой список самых любопытных кинолент с совершенно разными сюжетами и особым настроением. В одних на первый план выдвигаются подростковые проблемы и переживания, над которыми захочется поразмыслить. Однако в списке будут и те фильмы, во время просмотра которых просто невозможно сдержать смех.

Европейские и американские фильмы про школьную любовь: составляем список

Кинолента «Хорошо быть тихоней» подойдет любителям чего-то необычного и напряженного. В ней рассказывается о жизни подростка-интроверта по имени Чарли. Недавно произошедшая в его жизни трагедия сильно потрясла молодого человека, но в школе он находит лучших друзей и по-настоящему влюбляется. В фильме не только демонстрируется сила школьной дружбы, но и весьма многогранно показываются все подростковые проблемы и переживания. В главных ролях Логан Лерман, Эмма Уотсон и Эзра Миллер.

Еще одна кинолента в подобном стиле — «Домашняя работа». Главный герой Джордж замкнулся в себе. Молодой человек перестал интересоваться жизнью, общаться с людьми и рисовать. Однако его жизнь кардинально меняется, когда он встречает Салли. Эта девушка, чей характер оказался совсем не сладким, затмила все проблемы. Смогут ли главные герои построить на своей дружбе нечто большее? Главные роли достались Эмме Робертс и Фредди Хаймору.

Милая мелодрама «Виноваты звезды», снятая по бестселлеру Джона Грина, завоевала особое место в сердцах зрителей. В ней рассказывается об отношениях Хейзел и бывшего баскетболиста Августа. Они оба борются с опасным заболеванием, и это только усиливает их чувства. Пара решила внести в свою жизнь приключения и отправиться на поиски любимого писателя Хейзел.

А что будет, если старое произведение наложить на наше время? Режиссеры киноленты «Ромео и Джульетта», снятой в 2013 году, решили поэкспериментировать и не прогадали. Романтическая трагедия со всем известным концом от этого не потеряла своего шарма и уникальности, а исполнители главных ролей Дуглас Бут и Хейли Стейнфилд будто были созданы для этого фильма.

Многими любимая американская певица Майли Сайрус в 2011 году снялась в фильме «Лето. Одноклассники. Любовь». Весь класс, в котором учится главная героиня Лола, отправляется в Париж. Там они проводят незабываемое время, которое сближает ее с лучшим другом. Однако вслед за любовью приходят интриги, внезапные ссоры с друзьями и самое страшное — экзамены.

А как насчет британской подростковой комедии? В фильме «Ангус» рассказывается о четырех подругах из провинциального городка, которые живут своей жизнью и терпеть не могут учебу. Однако в их спокойную жизнь внезапно врываются два симпатичных брата. Школьницы объявляют «охоту на парней», но внезапно обнаруживают, что совсем ничего не знают об отношениях и поцелуях. На помощь девочкам приходит кот!

Любителям историй с трогательным концом понравится фильм «Будь моим парнем на пять минут». В нем рассказывается, как парня по имени Ник бросила девушка. Он старается сочинить для нее музыку, но она всячески ее отвергает и избавляется от всех записей. Но их находит ее лучшая подруга Нора, которая предлагает Нику побыть ее парнем.

Так что запасайтесь попкорном, устраивайтесь поудобнее и выбирайте любой фильм из подборки. Скорее всего, после них вы начнете искать свои школьные альбомы и обязательно устроите встречу одноклассников.