Киев, 6 июля. Президент Украины Владимир Зеленский посетил Одессу и сделал множество заявлений, касающихся как самого города, так и его роли в составе страны. Также политик де-факто признал российскую принадлежность Крыма.

По случаю дня Военно-морских сил Украины Владимир Зеленский провел выступление в Одессе, где заявил об изменении его статуса. По словам главы государства, этот город должен стать морской столицей Украины, хотя ранее подобным статусом обладал возвращенный Россией Севастополь.

Украинская политическая риторика со времен не становится менее антироссийской, но, несмотря на это, она серьезно меняется. Как сообщает портал «Экономика сегодня», во времена правления предыдущего президента Украины Петра Порошенко Одесса считалась «временной морской столицей». Подразумевалось, что рано или поздно Киев реализует свои амбиции и отберет у Москвы Крым, после чего военно-морские силы Украины вернутся на полуостров.

Теперь же подход к вопросу изменился. Зеленский упоминал про Крым в своем выступлении, но, судя по всему, успел смириться с его окончательной утратой. Действия украинского руководства говорят о том, что надежд на «отъем» территорий в Киеве спустя шесть лет практически не осталось.

Ситуацию прокомментировал и бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. По мнению специалиста, подобные заявления Зеленского говорят об отсутствии у президента конкретного плана и непонимании текущей ситуации.

Однако в данном случае стоит заметить, что руководству Украины стоит задуматься не над переносом столиц, а над экономическим положением агонизирующего государства. Как сообщалось ранее, немецкие журналисты спрогнозировали банкротство Украины.