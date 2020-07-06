Вирусолог Чепурнов объяснил, как победить бубонную чуму

Москва, 6 июля. Специалисты полагают, что бубонная чума, случаи заболевания которой были зафиксированы недавно в Монголии и Китае, не страшна человечеству. Подобной коронавирусу пандемии не будет. Вирусолог Александр Чепурнов пояснил, на чем основывается подобная уверенность ученых.

«Против чумы отработано очень много серьезных методов борьбы. Есть очень хорошая вакцина», — пояснил Чепурнов.

Он напомнил, что на сегодняшний день известно о единичных случаях заболевания в Монголии и на севере Китая. По его словам, эти вспышки легко подавляются обычными карантинными мерами. Он отметил, что в борьбе с бактериями чумы хорошо проявили себя обычные антибиотики, передает Kp.ru.

«Я, когда работал в противочумном институте, это называлось полстакана тетрациклина и все проблемы», — добавил вирусолог.

Чепурнов заявил, что при нынешнем уровне развития медицины можно не бояться серьезного распространения бубонной чумы. Тем более, что по уровню опасности она не несет такой угрозы, как, например, легочная. Если ее удалось оперативно диагностировать, то человека можно легко вылечить. Проблемы могут возникнуть лишь на запущенной стадии заболевания.