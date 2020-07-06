Дроботенко выложил фото Бабкиной в неожиданной позе

Москва, 6 июля. Юморист Сергей Дроботенко поделился с публикой через Instagram архивными фотографиями с участием Надежды Бабкиной в неожиданной «горячей» позе, молодым Максимом Галкиным, Еленой Степаненко и Святославом Ещенко.

По словам Дроботенко, певица запечатлена в интересной позе вместе с директором театра «Русская песня» Антоном Собяниным, который является другом юмориста.

«Вы видите, Антон уверенно держит штурвал. Сразу видно: руки-то помнят! Ему не привыкать. Долгие годы работы в области культуры научили его, что никогда не знаешь, каким боком повернется к тебе творческий человек», — написал автор поста.

Комментируя фотографию с участием Надежды Бабкиной, пользователи отметили, что даже здесь не обошлось без юмора. Сам Дроботенко подчеркнул, что любит «Надежду Георгиевну», поэтому всем пожелал «бабкинской» энергии и задора.

Еще одна фотография, которая вызвала восторг пользователей датируется началом 2000-х годов. На ней запечатлены еще очень молодой Максим Галкин, Елена Степаненко и Святослав Ещенко.

«Лена, Слава, Макс», — перечислил юмористов Дроботенко.

Он рассказал, что кадр был сделан во время репетиции перед выступлением в Кремле.

«Мы готовились к юморине в Кремле, собирались накидывать вместе шутки. На сленге юмористов это называется «бредили», — прокомментировал юморист совместное творчество.

Особый восторг у подписчиков вызвал молодой Галкин, некоторые даже не сразу узнали его.

Добавим, что ранее Сергей Дроботенко опубликовал архивную фотографию с Галкиным, Аллой Пугачевой и Михаилом Задорновым. Автор публикации отметил, что любит это фото, ведь от него веет «юрмальской свежестью».