Токио, 6 июля. Японское издание JB Press опубликовало статью бывшего секретаря посольства Японии в РФ Юсукэ Оцубо, посвященную экономике России. По мнению дипломата, во время последнего кризиса РФ проявила себя с лучшей стороны.

Распространение коронавируса стало настоящим шоком для всей планеты. Однако Россия, которой также пришлось столкнуться со смертельным заболеванием, достаточно стойко выдержала череду потрясений.

Юсукэ Оцубо, бывший сотрудник японского посольства, занимавшийся анализом экономики России, отметил неожиданную устойчивость Москвы к глобальному кризису. По его мнению, борьба с западными санкциями закалила Россию.

«Можно определенно констатировать: ей не был нанесен удар такой мощи, которого, возможно, ожидали бы читатели», — отметил эксперт.

По словам Юсуке, Россию часто упрекают за «сидение на нефтяной игле», хотя в последнее время ситуация меняется. Падение цены на нефть не привело к коллапсу, хотя этого можно было ожидать. На данный момент Москва обладает крупным производственным потенциалом и продвинутыми технологиями преодоления кризисов.

Японский эксперт также сослался на мнение западных специалистов, которые также обращают внимание на устойчивость России. Швейцарский холдинг UBS Group AG недавно опубликовал новый доклад, в котором была отмечена стабильность российского рубля и низкий уровень инфляции, а также сбалансированность платежного баланса государства.

Стоит отметить, что в устойчивости стран Запада многие эксперты настроены более пессимистично. Ранее немецкий политолог Александр Рар предрек Евросоюзу большие потрясения при переходе на новую экономическую модель.