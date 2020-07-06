Заслуженный юрист РФ предупредил о новом распространенном виде онлайн-мошенничества

Мошенники постоянно создают новые способы для оболванивания населения, и часто случается так, что даже самые осторожные люди попадаются на крючок преступников: ведь подвох всегда кроется там, где его совсем не ждешь. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета Следственного комитета России Иван Соловьев.

Собеседник ФАН рассказал нам о случае, произошедшем на днях с его родной дочерью: девушка, получив в подарок на свое совершеннолетие солидную денежную сумму, решила потратить ее на покупку четвероногого друга, воспользовавшись Интернетом. Как затем выяснилось, это было в корне ошибочное решение.

«Первую собаку породы шпиц моя дочь попросила, когда ей было 7 лет, — вспоминает юрист. — В тот день утром она зашла в зоомагазин и вышла только в обед с маленьким рыжим комочком — после того, как я, срочно уехав с работы, привез ей необходимую для покупки питомца сумму. Тот прожил вполне себе хорошую и счастливую собачью жизнь, его холили и лелеяли. Пару лет назад шпиц тихо отошел в мир иной».

В день своего 18-летия девушка поняла, что вновь готова обзавестись домашним животным. С этого момента, по словам ее отца, она занялась подбором щенка, уделяя внимание и качеству фото, и запрашиваемой цене. Наконец, она остановилась на объявлении сайта «Авито», которое ее больше всего устроило.

«И вот здесь началось самое «интересное», — сказал Соловьев. — Указанная цена была гораздо ниже средней за собаку такой породы. К объявлению было приложено фото милого щенка, а чуть ниже его — подпись «пользователь предпочитает сообщения и скрыл номер телефона». Зеленая кнопочка говорила о том, что «заводчик» Виктория в сети, а синее поле предлагало написать ей. Что моя дочь и сделала. Ее собеседница отписалась почти сразу и заявила, что за собачкой уже очень большая очередь — но для такой «милой девушки» она, конечно же, готова уступить животное «вне конкурса». Конечно, дочка обрадовалась и выразила готовность тут же перевести средства, чтобы не потерять так удачно складывающуюся возможность».

И как раз здесь, добавил юрист, началось подлинное мошенничество: «Виктория» предложила оплатить покупку с помощью системы «Безопасная сделка» — сервиса для постоянных и проверенных пользователей сайта «Юла». Это еще больше успокоило девушку, после чего деньги были переведены по обозначенным реквизитам. В ответ, вспоминает ее отец, она получила «ободряющее сообщение» с благодарностью за сделку и информацией о том, что собаку она сможет забрать после того, как ей поставят необходимую прививку. Конечно, за счет продавца.

«Радостное предвкушение длилось недолго, — со вздохом сказал собеседник ФАН. — Через час дочке пришло сообщение от Сбербанка о том, что сервис «KoronaPay» снял деньги с ее счета. Обратившись туда, она узнала, что отправка по системе «Золотая корона» осуществляется только через официальный сайт или приложение, а также из банков-партнеров сервиса».

Следующее сообщение, пришедшее юной покупательнице от «KoronaPay» имело следующее содержание: «через сервис Юла не осуществляется отправка переводов».

Сомнения в честности «продавцов» щенка, по словам Соловьева, зародились у его дочери как раз в этот момент. Та, разумеется, стала сразу же писать «Виктории». Утром «заводчик» ответила, что все в порядке и девушка может забрать собаку, созвонившись с ее мужем Володей по мобильному телефону. Но «Володя», которому для надежности придумали личину офицера МЧС, не отвечал — а вскоре перестал отвечать и телефон его «жены».

«Как объяснили мне специалисты в правоохранительных органах, мошенники создают так называемую «зеркальную ссылку» известного сервиса. Клиент переводит туда деньги, уверенный в чистоте сделки и честности получателя средств. Но на самом деле деньги уходят на систему денежных переводов «Золотая корона», а уже оттуда — на любые финансовые инструменты мошенников. Подобные схемы воровства денег раскрыть невозможно в силу того, что «Золотая корона» не отвечает за юридические основания переводов денег своих клиентов. Да и документов никаких не составляется», — рассказал собеседник ФАН.

По словам заслуженного юриста, он поведал эту историю читателям ФАН для того, чтобы они не теряли бдительность при заключении интернет-сделок и не попались на аналогичные схемы мошенничества.