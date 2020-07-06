«Кто подставил Коклюшкина?»: Манукян о реакции Петросяна на хамство в адрес Брухуновой

Юморист Евгений Петросян пожаловался в прокуратуру на своего коллегу по сатирическому цеху Виктора Коклюшкина. Как пояснил адвокат Петросяна Сергей Жорин, — за оскорбление в адрес супруги юмориста Татьяны Брухуновой. Коклюшкин уже пояснил, что слов, которые ему приписывают, он не говорил.

Колумнист Федерального агентства новостей, блогер Вадим Манукян считает, что Петросяна с Коклюшкиным намеренно стравливают, и за скандалом может стоять кто-то третий.

Кто подставил Коклюшкина? Колонка Вадима Манукяна

Евгений Петросян считает, что Коклюшкин оскорбил Брухунову. Однако, разобравшись в этой истории, я пришел к выводу, что претензии Евгения Вагановича не по адресу, а юмористов, похоже, намеренно стравливают, и в этом может быть заинтересован кто-то третий.

На мой взгляд, в словах Коклюшкина из скандального интервью изданию «Собеседник» нет никаких оскорблений. Да, есть оценочные суждения, но они не носят оскорбительного характера. Однако сразу после слов сатирика приведено мнение некого анонимного «коллега Петросяна, пожелавший остаться неизвестным». В этом «мнении» я действительно вижу оскорбления.

Такие слова никогда не смог бы произнести публично в отношении кого-либо, а тем более своего коллеги ни один уважающий себя человек. Я имею в виду вынесенные в заголовок слова «тошнит» и «гадость», а также не менее оскорбительные: «там одни антитела», «тупик по всем параметрам», «ему петля должна сниться каждую ночь», «рождена, чтобы дурить людей».

Это все действительно мерзко, но какое это имеет отношение к Коклюшкину? Сатирик произнес слова «такую историю найдете в каждой пятиэтажке» и «вместо олимпийской чемпионки взяли в пару обычную симпатичную девушку». Как ни крути, но оскорблений тут днем с огнем не сыщешь.

Но почему получилось так, что Петросян обиделся именно на Коклюшкина?

Кто вы, аноним?

Я с большим почтением отношусь к таланту Евгения Вагановича и уважаю его частную жизнь. Прекрасно понимаю, что любой мужчина действительно должен защищать свою любимую, если кто-то посмел задеть ее честь, или даже просто ей нахамил. Да, хамство в адрес жены спускать нельзя. В данном случае, похоже, Петросян, до конца не разобравшись, пошел в атаку на Коклюшкина. При этом виновен явно другой человек, который пожелал остаться неизвестным.

Если дело действительно дойдет до суда, мне бы хотелось узнать, кто же этот «коллега», который позволил себе сказать подобные слова в адрес Бурхуновой. Неприятнее всего для Евгения Вагановича будет, если в результате судебных разбирательств выяснится, что это слова действительно близкого ему человека.

Понимаю и Коклюшкина, который вынужден оправдываться и уверять, что ничего оскорбительного не говорил. Однако не могу не отметить странную вещь: материал в «Собеседнике» сверстан так, что понять, что оскорбительные слова говорил не Коклюшкин, довольно сложно. К тому же самые мерзкие оскорбления вынесены в заголовок, а интервью украшено фотографией Коклюшкина. Так кто, хотелось бы знать, стравливает известных юмористов?

Думаю, всеми этими вопросами может заинтересоваться суд, если дело зайдет так далеко. Тогда и выяснится, кто это анонимный «коллега», и какую роль во всем этом сыграл Коклюшкин. Главное, чтобы судебное разбирательство на сказалось на здоровье этих уже немолодых людей. Впрочем, Петросяну не привыкать. Но все же не хочется, чтобы уважаемый артист и прекрасный сатирик мотали друг другу нервы из-за мерзких слов анонима.