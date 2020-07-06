Эксперт назвал провокацией намек Венедиктова на вину РФ в крушении Ту-154 над Черным морем

Венедиктов намерено проводит параллели между крушением Ту-154 и MH17, считает заслуженный военный летчик РФ, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов.

Ранее главный редактор оппозиционного «Эха Москвы» Алексей Венедиктов во время интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону намекнул, что ракету, сбившую самолет Ту-154 (SBI1812) над Черным морем в 2001 году, могли запустить как украинские, так и российские военнослужащие.

«Мы до сих пор не знаем, кто сбил (самолет — Прим. ФАН) на самом деле, так, на секундочку, чтоб вы понимали», — сказал главред «Эха».

В свою очередь Гордон заявил, что экс-министр обороны Украины Александр Кузьмук в то время также намекал ему на якобы имевший место российский след.

Таким образом Венедиктов и Гордон попытались легализовать в информационном версию Кузьмука, озвученную им в 2017 году о том, что Ту-154, рухнувший в Черное море, якобы был взорван изнутри. По его словам, в море не было найдено ни одного фрагмента ракеты, а также следов ракетного топлива. Однако эта версия не выдерживает критики, так как 6 октября 2001 года секретарь Совета безопасности России Владимир Рушайло заявил, что точно установлено, на самолете Ту-154, упавшем в Черное море, произошел взрыв. При этом среди обломков, собранных спасателями, есть предметы, которые не относятся к конструкции самолета.

Чуть позже, 11 октября Рушайло обнародовал вывод технической комиссии, расследовавшей причины катастрофы рейса 1812: «множественные повреждения в виде схожих пробоин говорят о поражении российского самолета извне».

Комментируя разговор Венедиктова с Гордоном, заслуженный военный летчик РФ, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов сообщил ФАН, что «в то время Украина отметилась долгим молчанием, так как ее военные были просто в забытьи, придумывая позицию по произошедшему». Командование просто не знало, как признаться мировой общественности в том, что вина за инцидент лежит на украинских ПВО.

«Более того, в то время однозначно были зафиксированы украинские пусковые установки, которые стояли на полигоне, когда шли военные учения с боевыми стрельбами. Наши подтвердили в переговорном вопросе, что украинские ПВО тогда точно работали, тот же Кузьмук говорил, что работали именно в этом направлении и что запущенные воздушные цели проходили гораздо ниже и ближе к территории Крыма, чем вот эта высотная цель (Ту-154 — Прим. ФАН) на 10000 метров. Она была более скоростной и высотной, поэтому оказалось, что ГСН ракеты взяла все-таки более крупную и горячую цель. А ЛА-17 — это модель чуть меньше истребителя МиГ-15. Так что версия о том, что именно украинские ПВО сбили Ту-154 над Черным морем сомнению не подлежит. В то время у нас не стояли на боевом дежурстве комплексы С-200, потому что они старые», — говорит эксперт.

По словам собеседника Федерального агентства новостей, «Алексей Венедиктов по разным вопросам всегда выступает с провокационной позиции, и она может нанести реальный вред России». Проблема в том, что он является главным редактором пусть и оппозиционного, но довольно известного СМИ и соответственно может влиять на мнение общественности.

«И я тут вижу безусловную провокационную попытку провести параллели между уничтожением Ту-154, который якобы Россия могла сбить, и бортом MH17, где якобы тоже непонятно кто виновен. Конфликтная ситуация была похожей и ведь до сих пор украинские военные не признаются в том, что произошло, хотя многие вопросы однозначно указывают на то, что ракета по Boeing была запущена именно с территории Украины. Да они и рассчитывали на то, что самолет должен был чуть дальше пролететь, упав на территории России, тогда бы все иностранные СМИ трубили, что однозначно в крушении виновна Москва. Но самолет упал на территории Донбасса, явно далеко от наших границ и, конечно, инцидент смотрится совсем по-другому. А то что это провокация Венедиктова — это абсолютно верно, я даже удивляюсь, почему он напрямую не сказал об этом, а только намекнул: вот, значит, был такой случай и вот почти также, аналогичный случай с Boeing, значит, виновата Россия. Это намеренная провокация», — заключил Попов.

Напомним, самолет Ту-154, следовавший из Тель-Авива в Новосибирск, разбился над Черным морем 4 октября 2001 года. Во время катастрофы погибли 78 человек — граждане России и Израиля. В то время, Межгосударственный авиационный комитет, рассмотрев обстоятельства крушения, пришел к выводу, что авиалайнер сбила ракета, выпущенная украинским зенитным ракетным комплексом «С-200».