Экс-министр экономики Украины обвинил Порошенко в «гигантских аферах» при Зеленском

Москва, 6 июля. Бывший президент Украины Петр Порошенко проворачивал гигантские аферы при нынешнем главе государства Владимире Зеленском, заявил экс-министр экономики страны Виктор Суслов.

Обещания Зеленского сделать все возможное для того, чтобы старая власть ответила за свои преступления, забыты. Суслов заявил, что финансовая мафия, которая была сформирована при Петре Порошенко, продолжала проворачивать аферы на рынке страны, пользуясь своими людьми в Нацбанке.

Виктор Суслов в эфире телеканала «Наш» заметил, что именно поэтому партия Порошенко в Верховной раде не поддерживала увольнение Якова Смолия с поста главы НБУ. Слова экс-министра экономики страны передает корреспондент «ПолитНавигатора». Он обвинил Порошенко в «гигантских аферах» при Зеленском.

«Обратите внимание, что было заявление Порошенко, который говорил, что Смолий — очень ценный кадр, что он — против отставки. То есть, что демонстрировал Петр Алексеевич? Он, по сути, говорил, что «мы контролировали Национальный банк, и мы хотим контролировать его дальше», — подчеркнул Виктор Суслов.

Он объяснил, кто выигрывал от политики Смолия и Нацбанка. Эксперт напомнил, что в 2019 году Нацбанк проводил ревальвацию гривны. Курс, который изначально равнялся 28 гривнам, была доведен до 24.

«При этом ОВГЗ продавали нерезидентам в гривне. Понятно, что при выходе, при обратной конвертации на одном курсе огромный выигрыш», — отметил Суслов.

По его словам, это стало самой высокой доходностью «для финансовых спекулянтов в мире». Порошенко, как считает Суслов, боится ухода Смолия, так как не хочет потерять свои доходы.