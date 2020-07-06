Погребинский рассказал о продемонстрированной Зеленским слабости

Киев, 6 июля. Киевский политолог Михаил Погребинский прокомментировал резонансное выступление президента Украины Владимира Зеленского в Одессе. Политик в очередной раз заявил о посягательствах Киева на Крым, а также продемонстрировал свою слабость.

Во время выступления Зеленский заявил о том, что не простит тех, кто «забрал Крым», и тех, кто «не позволил украинским морякам помешать этому». Полуостров был возвращен России в 2014 году в результате проведенного референдума, однако первые лица Украины продолжают регулярно вспоминать об утраченных территориях.

Однако вопрос в данном случае не в претензиях к Москве, в которых нет ничего нового. Дело в словах про киевских политиков, которые «позволили» России вернуть полуостров. Это претензия была направлена к бывшему временно исполняющему обязанности президента Украины Александру Турчинову. Дело в том, что этот государственный деятель на данный момент достаточно близок к экс-главе государства и конкуренту Зеленского Петру Порошенко.

Действующий украинский лидер просто решил атаковать «порошенковскую группу оппозиции», считает Погребинский. Подобный выпад является частью тактики Зеленского, который стремится поочередно наносить «медиаудары» по соперникам. Сегодня целью Зеленского может стать Порошенко, а завтра — партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». Однако специалист не считает, что подобные действия приведут президента к успеху.

«Зеленский демонстрирует фантастическую слабость. Фактически подыгрывает Порошенко», — объяснил эксперт.

По мнению Погребинского, ни подобные «уколы», ни заведенное против бывшего президента уголовные дела не имеют никакого значения, так как ни к чему не приведут. Это все лишь дает Порошенко «почувствовать себя на коне».

Стоит сказать, что действия Зеленского совершенно не идут на пользу его политическому имиджу. Как сообщалось ранее, киевский политолог назвал Зеленского «кидалой» и «хуторянской элитой».