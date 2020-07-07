Экономисты: Европейцы обманули Украину, сделав ее «сырьевым придатком»

На Украине отметили годовщину «разворота к Европе, прочь от России». Шесть лет назад, в 2014-м, премьер-министр Арсений Яценюк торжественно подписал политический блок Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, а затем президент Петр Порошенко заверил подписью его экономическую часть. Последствия этого шага страна пожинает до сих пор. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Многие на Украине хорошо помнят ажиотаж вокруг ассоциации с ЕС, царивший в стране в конце 2013 года. Помнят и кадры с саммита «Евросоюз — Украина», на которых канцлер ФРГ Ангела Меркель и лидеры Прибалтийских стран взволнованно толпились вокруг тогдашнего президента страны Виктора Януковича. Глава Украины через губу сообщил коллегам из Европы, мол, «нет, в таком виде подписать документ мы не можем, он начнет убивать нашу промышленность, соглашение нужно пересматривать».

Именно после того саммита коварные европейцы в партнерстве с США включили политическую поддержку Евромайдана в Киеве, ставшего залогом государственной катастрофы. Неудивительно, что пришедшие в феврале 2014-го к власти майданные лидеры ни о каком пересмотре договора об ассоциации с ЕС уже не заикались. Они молча подписывали документы, отрабатывая ту самую поддержку.

Сторонники ассоциации с Европой убеждали украинцев, что после подписания соглашения местную экономику ждут мощные позитивные изменения. Киеву обещали миллиардные инвестиции из ЕС, свободный доступ украинских товаров на европейские рынки и, как следствие, бурный экономический рост. Шесть лет спустя киевские экономисты подвели итоги «активизации взаимодействия» с Европой. По их мнению, результаты оказались для Украины печальными: она не получила ни того, ни другого, ни третьего. А главное, нет никаких надежд на улучшение условий для Киева. По крайней мере, в рамках действующего соглашения.

По словам независимого экономиста Виктора Скаршевского, с 2014 года экспорт Украины в Европейский союз действительно увеличился на 2,7 млрд долларов. Но при этом потери экспортного рынка страны от недопоставок в СНГ составили 19,4 млрд долларов. То есть «итоговый минус» Киева от евроассоциации составил более 16 млрд долларов только по экспорту.

«Важно оценить потери не только в количественном выражении, но и в качественном. По моим подсчетам, Украина потеряла и по цифрам, и структурно, — говорит эксперт, — ведь львиную долю украинского экспорта в страны СНГ, в Россию составляла продукция машиностроения с высокой добавленной стоимостью. А то, что мы экспортируем в ЕС с ростом на 2,7 млрд долларов, — это аграрная продукция, зерно, металл, руда. Таким образом, за прошедшие шесть лет мы мало нарастили экспорт в Европу, но при этом полностью потеряли рынки сбыта в СНГ».

Обещанного нашествия на Украину иностранных инвесторов также не произошло, указывает Скаршевский.

«В 2013 году приток прямых иностранных инвестиций в экономику составил 5,46 млрд долларов. А к 2019-му он сократился до 2,53 млрд, более чем вдвое. Зато пошел отток капиталов из страны: с 2013 по 2019 год сумма вложенных в Украину иностранцами денег сократилась с 54 до 33 млрд долларов. Минус 21 млрд долларов инвестиций — вот еще одна плата Киева за «разворот к Европе», — отметил он.

Наглядные примеры потери европейцами интереса к Украине исчисляются десятками случаев, подтверждает аналитик Алексей Кущ.

«С момента подписания Договора об ассоциации с ЕС свернул производство на Украине финский концерн красок Tikkurila, закрылась немецкая сеть строймаркетов Praktiker, — перечисляет он. — Также закрыт завод Tetra Pak в Киеве, свернут проект возведения деревообрабатывающего завода турецкой Beta Ltd в Днепропетровске. Избавились от украинских «дочек» многие европейские банки: британский HSBC, немецкие Dresdner Bank и Bayerische Landesbank, французский Societe Generale и многие другие. Все это — потери сотен миллионов евро инвестиций, причем в самой Европе, к которой мы вроде бы «развернулись».

По словам эксперта, крайне негативные изменения произошли за шесть лет в сфере украинской трудовой миграции. По данным Немецкого института экономики, в 2012 году в странах ЕС работали 779 тысяч граждан Украины. К 2017-му их количество выросло до 1,18 млн человек. А в 2019-м, по подсчетам «цифрового министра» Дмитрия Дубилета, в Европе трудились уже 4 миллиона украинцев (1,5 миллиона уехали из страны только за девять месяцев 2019 года).

«Люди бегут от копеечных зарплат, безработицы и постоянного падения уровня жизни. Раньше работать за границу ехали в основном селяне, как правило, из отсталых западных регионов Украины. Сегодня за границу массово едут жители юга, востока и даже центра. Весной в Одессе власти столкнулись с острой нехваткой водителей маршруток и дворников. Оказалось, сотни представителей этих профессий уехали в ЕС, где могут заработать на порядок больше денег», — констатирует Кущ.

Подтверждают выводы экспертов и официальные данные. По информации Минэкономики Украины, самые тяжелые потери понесло машиностроение. Производство автотранспортных средств в 2019 году составило лишь треть от уровня 2012-го, вагонов и цистерн — 29,7%, станков — 68,2%, металлургической продукции — 70,8%, сельхозмашин — 68,4%. За это же время украинский экспорт в авиакосмической отрасли упал почти в пять раз (с 1,86 млрд до 380 млн долларов), в вагоностроении — в 7,5 раза (с 4,1 млрд до 500 млн долларов), а химической продукции — более чем вдвое (с 4 млрд до 1,9 млрд долларов).

С точки зрения рядового украинца, жизнь в стране с началом евроинтеграции стала значительно хуже и при этом дороже. По данным Госслужбы статистики Украины, в 2013 году средняя семья получала 4470 гривен в месяц (560 долларов по тогдашнему курсу). К 2019-му эта же семья получала 9900 гривен, но в долларах это было всего 366. При этом расходы на оплату резко подорожавшей «коммуналки» выросли с 8% до 14,8% бюджета семьи.

Украинцы стали меньше и хуже есть, свидетельствует Госстат. Если в 2013 году средняя семья съедала 5,2 килограмма мяса в месяц, то в 2019-м — уже 4,5 килограмма. Потребление рыбы упало с 1,8 до 1,3 килограмма в месяц на семью, фруктов и ягод — с 4,1 до 3,7 килограмма. Граждане просто вынуждены экономить на еде, на которую им остро не хватает денег. Мечта о «европейских кренделях» жестоко опустошила их холодильники.

«Нужно помнить и об условиях, на которых сам Евросоюз ратифицировал соглашение с Украиной. Последняя страна, которая должна была дать согласие на это, — Нидерланды — в итоге ратифицировала договор с тремя оговорками. Во-первых, чтобы Украина не имела доступа к любым европейским фондам и финансам. Во-вторых, Киев не имеет права участвовать в коллективной системе европейской безопасности. В-третьих, у Украины не должно быть никаких перспектив членства в ЕС, — напоминает Скаршевский. — То есть Европа не взяла на себя вообще никаких обязательств перед Киевом. С нашей стороны — никакой технологичной продукции! А если Украина вдруг вводит запрет на экспорт сырья, то сразу звучат окрики в духе «мы не дадим вам очередные 500 млн евро помощи!». Хотели жить в Европе? Получите!»

Аналитики отметили, что самый негативный эффект от договора об ассоциации — окончательный разрыв связей с СНГ и Россией. Именно «окончательный», поскольку РФ все последние шесть лет проводила пошаговую политику импортозамещения, указал Кущ. И сегодня потребность России в украинской продукции фактически сведена к нулю. Даже в случае улучшения отношений с Киевом россияне все равно не станут возобновлять закупки украинских товаров.