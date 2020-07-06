Рошаль обратился к россиянам из-за коронавируса

Москва, 6 июля. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, а также Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль напомнил россиянам о соблюдении мер предосторожности в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Он подчеркнул, что пандемия еще не закончилась, поэтому важно не забывать следить за своим здоровьем. Эмоциональное сообщение Леонид Рошаль опубликовал в своем микроблоге в социальной сети Twitter. В одном из своих постов он напомнил гражданам, что необходимо продолжать носить средства индивидуальной защиты, в том числе маски и перчатки.

Рошаль отметил, что многие люди не понимают, что пандемия еще не закончилась, пишет «Царьград».

«Мои дорогие! Не будьте дураками. Продолжайте на улицах, транспорте, в общественных местах носить маски. Ничего не закончилось. На улицах Москвы толпы не понимающих этого. Знаю, что если увеличится число зараженных и умерших будете обвинять мэра, правительство и президента, но не себя», — написал Леонид Рошаль.

Он также указал, что COVID-19 очень коварный вирус, поэтому нужно ответственно подходить к заботе о своем здоровье и здоровье близких.

Власти Китая в конце декабря прошлого года сообщили о вспышке коронавируса нового типа. Инфекция стремительно распространилась по всему миру. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19. В РФ сейчас постепенно отменяют ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавируса. Россиянам рекомендуют продолжать носить средства индивидуальной защиты в общественных местах.