Шерин рассказал, как Россия решит вопрос Крыма с водой

Российская Федерация — это не Саудовская Аравия и не любое другое пустынное государство, имеющее дефицит пресной воды. Россия — это страна тысячи рек, способная своими силами доставить водные запасы в любой из своих регионов. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Так собеседник ФАН отреагировал на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, назвавшего «глупостью» и искусственным нагнетанием антироссийской истерии сообщения о том, что Россия якобы имеет планы по вторжению на юг Украины с целью обеспечить Крыму воду из Днепра. Представитель Кремля отметил, что подобного рода слухи не способствуют урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

«Тот вариант развития событий, который был бы интересен Киеву, он не получил, — уверен Шерин. — Они почему-то думают, что вопрос с водой для крымского полуострова, который, как я понимаю, стал для них своеобразным рычагом давления, является для России неразрешимым. Это даже близко не так. И если уж мы сумели обеспечить Крым газом, электричеством и мостом, который даже в советское время создать не сумели, то что можно говорить об обычной воде?»

Депутат напомнил, что за плечами у руководства Российской Федерации есть проекты по постройке тысяч километров трубопроводов — в том числе и по морскому дну.

«С их помощью мы обеспечиваем газом и нефтью всю Европу, — сказал парламентарий. — Неужели не сможем обеспечить собственную территорию водой? У нас богатая самодостаточная страна с огромным количеством рек».

По словам собеседника ФАН, самое бесполезное и дорогое мероприятие на свете — это война.

«Техника и боеприпасы стоят большого количества денег, — напомнил Шерин. — Что же касается личного состава, неизбежно погибающего в любом виде вооруженных конфликтов, то он бесценен. Так зачем нашей стране разбрасываться людьми и деньгами на бесполезные военные авантюры, когда все можно решить мирно и без потерь?»

Депутат убежден, что вопрос снабжения Крыма водой будет решен с помощью природных и экономических ресурсов самой России.

«И скорее всего, Украина знает, что мы эту проблему в ближайшее время решим, — отметил парламентарий. — Как решили до этого другие задачи, связанные с обеспечением полуострова электричеством и транспортной инфраструктурой. Все там работает, мост шикарен и надежно защищен, как бы там ни говорили украинцы, заявлявшие, что подгонят к его опорам баржи с динамитом и подорвут».

Собеседник ФАН заметил, что стране, которая смогла построить такую сложную инженерную конструкцию, как Крымский мост, по плечу и протянуть на территорию полуострова несколько мощных трубопроводов, способных обеспечить его необходимым количеством пресной воды.