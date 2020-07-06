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Коклюшкин ответил на обвинения в оскорблении молодой жены Петросяна

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Коклюшкин ответил на обвинения в оскорблении молодой жены Петросяна

Москва, 6 июля. Российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин считает, что в его словах в адрес Татьяны Брухуновой нет ничего оскорбительного. Сатирик заявил, что не допускал грубостей в отношении возлюбленной юмориста Евгения Петросяна.

По его словам, Брухунову могла ввести в заблуждение статья, в которой первая часть была подписана его фамилией, а вторая содержала высказывания «других артистов».

«Вторая часть — там написано «как говорят другие артисты», которые себя не назвали. Вот вторая часть — оскорбительная. Когда перепечатывали статью, приплюсовали мне чужие слова, грубые», — объяснил писатель-сатирик.

Коклюшкин также заявил, что не обсуждал с Евгением Петросяном сложившуюся ситуацию, потому что не видит оснований объясняться перед коллегой, передает Пятый канал.

«Если он здравомыслящий человек, он статью полностью прочитает, поймет, что я здесь ни при чем», — подчеркнул Коклюшкин.

Напомним, что ранее российский юморист Евгений Петросян написал заявление в прокуратуру на Виктора Коклюшкина. Поводом для разбирательств Петросян назвал слова сатирика, которые якобы оскорбили его возлюбленную Татьяну Брухунову. Стоит отметить, что если факт оскорблений подтвердится, то Коклюшкину может грозить штраф.

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