Захарова назвала фейками распространяемые в Сети слухи о ее семье

Москва, 6 июля. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что ни у кого из ее членов семьи нет иностранного гражданства. Она также назвала фейком заявления о ее родах в США.

Дипломат констатировала, что в Сети полно слухов и лживой информации в отношении нее и ее семьи. Она отметила, что приходится не только выступать на международных мероприятиях и говорить о борьбе с фейками, но и как-то сосуществовать с ними.

Захарова заявила, что часто сталкивалась с тем, будто у нее были роды в США, у ее родни есть паспорта других стран или вид на жительство. Она опровергла также тот факт, что ее мать якобы трудится в должности консула.

Мария Захарова подчеркнула, что есть официальные сайты и соцсети, сейчас есть способы быстро ответить на вопрос или даже дать интервью. Однако это не спасает от огромной массы лживой информации, особенно, если кто-то управляет процессом.

Напомним, что ранее появилась информация, будто у кого-то из родственников Захаровой есть иностранный паспорт. Дипломат написала в Facebook, что ни у кого из близких нет ни второго паспорта, ни заграничной недвижимости. Свою дочь она рожала в Москве, подчеркнула Захарова.