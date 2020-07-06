Все о пилинге для лица: какой вид ухода подойдет именно вам

Наша кожа всегда нуждается во внимании и тщательном уходе. Для этого ее необходимо питать, увлажнять и удалять с нее ороговевшие частички. Как раз для этого и нужны пилинги. Разберемся, как правильно подобрать такое средство, улучшить состояние кожи и, самое главное, не навредить ей.

Какие бывают пилинги для лица и зачем они нужны?

Индустрия красоты в наше время развивается очень стремительно. Поэтому на полках магазинов или в салонах красоты можно встретить всевозможные омолаживающие и очищающие средства, которые оказывают разный эффект и подходят обладательницам определенных типов кожи. Поэтому к выбору средства стоит подойти очень тщательно, чтобы получить желанный эффект.

Тем, кто хочет провести тщательное очищение и увлажнение поверхности лица без применения каких-либо химических добавок, отлично подойдет механический пилинг. В нем содержится большое количество абразивных частиц, которые словно шлифуют кожу, делая ее гладкой и шелковистой. Обычно такие средства изготавливаются из сахара, меда, морской соли или измельченной ореховой скорлупы. Однако стоит обратить внимание на помол этих частиц — они должны быть очень мелкими. Иначе такой пилинг оставит микропорезы, в которые может попасть инфекция.

Обладательницам сухой и чувствительной кожи хорошо подойдут ферментные пилинги. Их также называют энзимными. За счет специальных растительных компонентов средство воздействует на омертвевшие частицы эпидермиса, нежно убирает излишки сала и других загрязнений, а также помогает справиться с последствиями акне. В состав такого средства обычно входят компоненты, получаемые из ананаса, папайи или цитруса. Одним из плюсов такого вида очищения является отсутствие шелушения и воспалительных процессов эпидермиса после процедуры.

Если же проблемы с кожей куда более серьезные, чем розацеа или темные пятна от небольших прыщей, то на помощь придет химический пилинг. Его применяют для выравнивания шрамов, отбеливания сильной пигментации и удаления глубоких повреждений, возникших в результате акне. Он также пользуется особой популярностью у женщин, которые столкнулись с проблемой появления первых глубоких морщин. Однако такие процедуры могут проводить только опытные косметологи после полного изучения типа кожи и ее состояния. Неправильно подобранное средство может нанести непоправимый вред и оставить сильные ожоги, поэтому заранее необходимо позаботиться о выборе квалифицированного специалиста.

С проблемной кожей помогут разобраться кислотные пилинги. Они мягко очищают и постепенно воздействуют на все слои эпидермиса, помогая справиться с сильной выработкой сала, закупоркой пор и воспалениями. Но если вы решите заказать кислоты и наносить их самостоятельно, то рекомендуем перед этим посетить косметолога, который определит ваш тип кожи и даст необходимые рекомендации по выбору правильного средства.

Какие неприятные неожиданности могут принести пилинги для лица?

Иногда обладательницы проблемной кожи обходят пилинги стороной из-за боязни получить сильную аллергию. И этот страх вполне оправдан, поскольку агрессивные компоненты действительно могут вести себя очень непредсказуемо. Однако если врачу рассказать об имеющихся противопоказаниях, то специалист сможет подобрать альтернативное и безопасное средство. Помимо этого, на протяжении нескольких дней косметолог предложит попользоваться косметическими средствами с небольшим добавлением тех веществ, которые содержатся и в пилинге. Так наверняка можно узнать о возможной аллергической реакции.

Стоит обратить особое внимание на сезон. Пилинги категорически нельзя делать летом или зимой. Дело в том, что воздействие солнца или холодного воздуха со снегом могут повредить кожу, спровоцировать чрезмерное образование веснушек или рубцов. На такие процедуры лучше записываться осенью или ранней весной, когда климатические условия более мягкие.

Так, правильно подобранные уход и способы очищения помогут достичь желаемого эффекта и позволят коже всегда оставаться молодой и свежей. Следуйте рекомендациям врачей, и восхищенные взгляды прохожих вам обеспечены.