Россия готовится к продаже новейшего танка Т-14 «Армата»

Москва, 6 июля. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что Россия готовится к продаже за границу новейшего танка Т-14 на платформе «Армата».

Согласно характеристикам, эта боевая машина является единственным в мире танком третьего послевоенного поколения. Он может применяться для поддержки наступающих «мотострелков», в борьбе с фортификациями, с вражескими солдатами в укрытиях на открытой местности.

Ранее на форуме «Армия-2018» Министерство обороны РФ заключило контракт с предприятием «Уралвагонзавод» на закупку 132 танков на платформе «Армата». По официальным данным, контракт будет выполнен к концу 2021 года.

Шугаев также отметил, что помимо танка, России есть что предложить. Она готова поставлять за границу самолеты, вертолеты, комплексы ПВО С-300 и С-400.

Напомним, что эффективность С-400 оценили американские военные. Они не жалеют времени и денег, чтобы найти способ противостоять этому комплексу. Усилия пока не принесли результатов.