Рим, 6 июля. Легендарный итальянский композитор Эннио Морриконе успел написать некролог о самом себе. Текст послания зачитал журналистам адвокат и друг семьи Джорджо Ассумма.

«Я, Эннио Морриконе, умер. Я объявляю об этом всем друзьям, которые всегда были рядом со мной», — цитирует его РИА Новости.

В некрологе композитор попрощался со своими родными и близкими, а также выразил пожелания о том, как должны быть организованы его похороны. Церемонию, по его словам, следует организовать в приватном порядке, потому что он не хочет никого беспокоить.

Морриконе отдельно обратился к своей супруге Марии, написав о невероятной любви к ней. Это чувство, как отметил композитор, держало их вместе столько лет.

Как сообщалось ранее, Морриконе скончался сегодня на 92-м году жизни в одной из больниц Рима, куда был доставлен с переломом бедренной кости. Российский композитор и певец Игорь Корнелюк в беседе с «Ридусом» назвал музыканта выдающимся мелодистом и ярким представителем итальянской школы.