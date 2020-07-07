Владимир Корнилов: Националисты Украины не защищают мову, а борются с русским языком

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что английский язык должен стать на территории этой страны вторым государственным и изучаться с детского сада.

Изначально было понятно, что вся эта яростная борьба якобы за украинскую мову была на самом деле борьбой против русского языка. Когда раздавались крики о том, что нужно защитить мову, поскольку она-де вытесняется, одновременно с этим позволялись вывески и билборды на английском языке.

Посмотрите сейчас на этот закон, запрещающий русские школы, то есть учебные заведения с преподаванием на языке, на котором говорит большинство жителей Украины. Образование на английском разрешено!

Это свидетельствует о колониальной сущности Украины. Если вы сейчас возьмете газеты украинских националистов 1941–44 годов, издававшиеся на оккупированной территории, то вы увидите, что они точно так же яростно боролись против русского языка, насаждая при этом немецкий. Организовывались уроки немецкого и кружки, где объяснялось, почему «справжний» (настоящий) украинский националист обязательно должен изучать немецкий как «язык культурной Европы».

Получается, чьей колонией они становятся, тому они и сапоги лизать будут. И чихать они хотели на украинский язык и его защиту.

Что касается реалистичности высказанного Даниловым намерения, то сделать это украинские власти в конечном итоге могут. Дело в другом: английский перестает быть языком Евросоюза, куда официально вступает Украина. Да и сама Британия уже почти вышла из ЕС, в котором начались споры о том, надо ли оставлять английский рабочим языком.

А Украина, при том, что она действительно стремится пресмыкаться перед США и это все понимают, все еще, согласно своей конституции, следует в Евросоюз. Я не представляю, как это может быть реализовано на практике. Нужно менять конституцию, причем ее первую часть. А это значит, что необходимо будет провести референдум.

Поэтому я не думаю, что в ближайшие годы эта идея будет осуществлена на практике. Что, впрочем, не означает, что Украина перестанет пресмыкаться перед английским языком, всюду его насаждать и заменять украинские вывески, надписи и прочее на английские.

Автор — политический обозреватель МИА «Россия сегодня».