Четырехкратная чемпионка мира Форшева восхитила фанатов откровенными фото

Москва, 6 июля. Российская легкоатлетка Олеся Форшева взорвала Сеть своими откровенными фото. Форшева считается одной из самых успешных российских спортсменок. В настоящее время легкоатлетке 40 лет, однако она по-прежнему находится в отличной форме, поражая поклонников красотой тела. Форшева ведет собственный блог в Instagram. Спортсменка регулярно делится роскошными пляжными фотографиями, а также рассказывает своим подписчикам о то, как держать себя в форме.

Одним из самых ярких моментов в карьере Форшевой стало выступление на Олимпиаде в Афинах в 2004 году. Тогда российские легкоатлетки завоевали серебро в эстафете, первое место досталось американской команде.

Однако позднее выяснилось, что участвовавшая в эстафете американская спортсменка Кристал Кокс призналась в употреблении допинга. Международный олимпийский комитет лишил Кокс золотой медали. При этом спортивные функционеры отказались лишить золотых медалей всю американскую команду.

За свою карьеру Форшева завоевала четыре золотые медали на чемпионатах мира. В копилке Олеси также есть награда высшей пробы первенства Европы. Форшева завершила профессиональную карьеру в 2014 году, однако в настоящее время руководит школой естественного бега в Екатеринбурге.