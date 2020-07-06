Четырехкратная чемпионка мира Форшева восхитила фанатов откровенными фото

Москва, 6 июля. Российская легкоатлетка Олеся Форшева взорвала Сеть своими откровенными фото. Форшева считается одной из самых успешных российских спортсменок. В настоящее время легкоатлетке 40 лет, однако она по-прежнему находится в отличной форме, поражая поклонников красотой тела. Форшева ведет собственный блог в Instagram. Спортсменка регулярно делится роскошными пляжными фотографиями, а также рассказывает своим подписчикам о то, как держать себя в форме.
Одним из самых ярких моментов в карьере Форшевой стало выступление на Олимпиаде в Афинах в 2004 году. Тогда российские легкоатлетки завоевали серебро в эстафете, первое место досталось американской команде.
Что такое спортивный кэмп? Простыми словами кэмп — это спортивный лагерь для взрослых и детей. Главное отличие организованных кэмпов в том, что кроме проживания, перелета, переезда и активности на месте включена ещё и новая компания людей с похожими интересами и распланировано свободное время (например, утром зарядка, днем катание на лыжах или функциональная тренировка с @run_life_ekb , а вечером — вечеринка, интересные и полезные Масстер классы от @weareekb @tatazavodovskaya @bananataly и настольные игры c @yuna_uno_ilina @savina_emotion ). . . Вот всем этим мы и занимались на нашей девчачьем кэмпе #матчапатча . . Ждём следующий ???? . . #историяжизниолесикрасномовец #мояжизнь #Моиправила #язаспорт #фитнесс #мойклуб@ #язакрасоту #ЯнаТВСпорт #фото @yanaysya ????
Однако позднее выяснилось, что участвовавшая в эстафете американская спортсменка Кристал Кокс призналась в употреблении допинга. Международный олимпийский комитет лишил Кокс золотой медали. При этом спортивные функционеры отказались лишить золотых медалей всю американскую команду.
В жизни следует ставить перед собой две цели ☝️⠀ ⠀ Первая цель — осуществление того, к чему вы стремитесь. ⠀ Вторая цель — умение радоваться достигнутому. ⠀ ⠀ Какой же это кайф, тренироваться на свежем воздухе ????⠀ . . #историяжизниолесикрасномовец #непростоевремя #мояжизнь #Моиправила #язаспорт #фитнесс #мойклуб @run_life_ekb #язакрасоту #красномовецтренер
За свою карьеру Форшева завоевала четыре золотые медали на чемпионатах мира. В копилке Олеси также есть награда высшей пробы первенства Европы. Форшева завершила профессиональную карьеру в 2014 году, однако в настоящее время руководит школой естественного бега в Екатеринбурге.