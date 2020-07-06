Коротченко назвал блефом заявления Киева о подготовке к войне за Крым

Москва, 6 июля. Заявления главкома ВМС Украины о подготовке к войне за Крым против России являются клиническим случаем очередного «шапкозакидательства» со стороны киевских властей, считает военный эксперт, историк Игорь Коротченко.

Он признался, что не может даже всерьез комментировать слова контр-адмирала Алексея Неижпапы о том, что ВМСУ готовятся к полномасштабным боевым действиям против РФ.

«Заявления такого плана дискредитируют и Украину, и людей, которые такие заявления делают», — заметил Коротченко в комментарии изданию NewInform.

Эксперт подчеркнул, что украинского флота не существует и максимум на что способны военно-морские силы этой страны — выйти в море на несколько суток.

«Это блеф, военно-политический пузырь, которые Украина демонстрирует в очередной раз», — добавил историк.

Говоря о планах Киева разместить на Черном и Азовском морях ракетные комплексы «Нептун», эксперт с иронией напомнил о том, как в Киеве заявляли о том, что у них есть ракета, с помощью которой они отправят на Марс украинского космонавта.