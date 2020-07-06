Лоза рассказал, почему на «Новую волну» не берут талантливых людей

Российский певец и автор песен Юрий Лоза не считает чем-то страшным отмену музыкального фестиваля «Новая волна» в 2020 году из-за коронавируса. Подробности в материале Федерального агентства новостей.

Ранее пресс-служба организаторов на странице мероприятия «ВКонтакте» сообщила, что в этом году фестиваль проводиться не будет в связи с пандемией. Мероприятие должно было пройти в Казани в августе 2020 года.

При этом в обращении сказано, что компания «АРС» и оргкомитет конкурса «Новая волна» в течение последних двух месяцев откладывали окончательное решение о возможности проведения конкурса, возлагая надежды на то, что ситуация с коронавирусом стабилизируется и массовые мероприятия начнут проходить в обычных форматах.

«Но, к сожалению, мировая пандемия коронавируса и все те ограничения, которые сохраняются во многих странах, изменили наши планы», — сказали организаторы.

Об отмене конкурса сообщил продюсер и композитор Игорь Крутой, написав пост на своей странице в Instagram.

«Организатором «Новой волны», компанией «АРС», было принято решение отказаться в этом году от проведения конкурса и всех концертов и мероприятий в его рамках», — поделился информацией музыкант.

Певец Юрий Лоза не удивился такому решению организаторов фестиваля.

«У многих артистов России сейчас нет концертов, и они как-то выживают. Может, порадуются какие-то певцы, которые туда не приезжают. Один годик пропустят, ничего страшного от этого не будет. На один год будет меньше бенефисов у звезд», — заявил Лоза в интервью ФАН.

К возможности провести фестиваль дистанционно артист отнесся скептически.

«Через YouTube получится какая-то ерунда. Каждый и так сам проводит эти конкурсы, когда выкладывает ролики с пением в интернет. У нас такой фестиваль идет уже четвертый месяц. Как перекрыли все, так все выкладывают и выкладывают» — пояснил певец.

При этом Лоза считает, что «Новая волна» — это «праздник для тех артистов, которые уже являются звездами».

«Участники фестиваля выступают для прикрытия. Им не дают даже финальную песню спеть. Конкурсантов, как правило, показывают после трех ночи, а до этого идут сплошные бенефисы, — говорит собеседник ФАН. — Вот кто помнит победителей этого фестиваля? Нет их. Нет никакого конкурса, и забудьте его название. Людей специально берут таких, которые потом не будут мешаться под ногами. Во всех конкурсах есть одно правило: выбрать самого безликого участника, чтобы он потом не мешался. Если человек станет звездой, то он потом начнет отбирать корпоративы. Талантливых убирают на стадии предварительных прослушиваний», — добавил он.

Напомним, что международный фестиваль «Новая волна» проводится с 2002 года. До 2014 года местом проведения конкурса был латвийский город Юрмала. Однако в том году власти Латвии запретили въезд российским исполнителям Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову после того, как они поддержали присоединение Крыма к России. Фестиваль пришлось перенести в Сочи.