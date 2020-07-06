До 12 тысяч рублей: прибавки к пенсиям и дополнительные выплаты в России в июле-августе

Несколько категорий российских пенсионеров, а также другие категории граждан могут уже с 1 июля на увеличенную пенсию, либо на различные выплаты до 12 тысяч рублей.

Кто в России получит увеличенную пенсию и выплаты в июле-августе 2020

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, увеличенную пенсию за счет индексации получат пенсионеры-опекуны, которые могут рассчитывать на прибавку в три-четыре тысячи рублей ежемесячно.

Самозанятые, в том числе имеющие такой статус пенсионеры, в июле по распоряжению президента РФ Владимира Путина получат единовременную выплату в размере одного МРОТ (12 130 рублей).

С 1 июля вдвое увеличится фиксированная часть пенсии для инвалидов первой группы, а также для россиян, которым в июне исполнилось 80 лет.

Участники программы софинансирования пенсионных накоплений уже с августа смогут увеличить свою пенсию примерно на 1,7 тысячи рублей в месяц. Кроме того, с августа на 9,3% будут проиндексированы накопительные пенсии.

Помощь бизнесу

С 1 июля представители малого и среднего бизнеса могут подать заявку на единовременную безвозвратную ссуду в 15 тысяч рублей для проведения работ по дезинфекции в связи с пандемией COVID-19, вызванной коронавирусом. Льгота рассчитана на малые предприятия, в которых предусмотрено плотное общение с заказчиками — заведения общепита, салоны красоты, отели и так далее. Для обеспечения эпидемиологической безопасности владелец такого заведения может получить на каждого работника единовременную выплату в 6500 рублей. Для получения этой помощи предприятие должно соответствовать ряду требований.

Также для предприятий, сохранивших более 90% рабочих мест, продолжается выделение безвозмездной помощи для выплаты зарплаты из расчета 12 130 рублей на человека.

Вторые 10 тысяч рублей на ребенка

В июле на каждого российского ребенка от рождения и до 16 лет будет выплачено по 10 тысяч рублей. Такое распоряжение в качестве меры поддержки на фоне пандемии отдал президент РФ Владимир Путин. Это уже вторая такая выплата. Семьи, воспользовавшиеся аналогичной помощью в июне, вторые десять тысяч рублей получат автоматически. Те, кто пользовался другими мерами господдержки, должны подать заявление до 30 сентября включительно через портал Госуслуг, либо отделение МФЦ или ПФР.

Увеличение пенсий для женщин

Льгота, в первую очередь рассчитанная на женщин, поможет части россиян значительно увеличить свою пенсию. Если женщина брала отпуск по уходу за ребенком, она может рассчитывать на увеличение пенсии. Полтора года такого отпуска можно обменять на пенсионные баллы, увеличив размер пенсии в 2020 году на сумму от 251 руб. до 2260 рублей.

Пенсионеры, дети которых очно получают высшее образование, могут рассчитывать на треть фиксированной выплаты — в 2020 году она составит 1895,42 рубля. Обладатели длительного льготного стажа могут рассчитывать на досрочную пенсию, а также на пятипроцентную надбавку к коэффициенту по стажу.

Вторая пенсия для россиян после 65 лет

Российские военные пенсионеры, достигшие 65 лет и имеющие достаточный стаж на гражданке, смогут получать двойную пенсию. Военная пенсия за выслугу лет не объединяется с другими выплатами, и, отработав после увольнения из силовых структур еще 11 лет, можно подавать заявление в ПФР на получение второй пенсии.

Кроме того, в Госдуме прошел первое чтение законопроект о прибавках к пенсиям для членов семей Героев СССР и Героев России (до 100%), а также родственников ветеранов боевых действий (до 32%).