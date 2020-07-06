Милонов напомнил Зюганову, кто виноват в развале СССР

Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов является ярким представителем того самого «облажавшегося» комсомола, который развалил Советский Союз. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Ранее глава коммунистической партии оценил слова Владимира Путина о Конституции СССР. Президент России в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что указанное во всех редакциях Конституции СССР право о выходе республик из Союза стало «миной замедленного действия». Ту же формулировку российский лидер применил и в отношении монопольного права компартии на власть, прописанного в основном законе страны образца 1977 года: авторы «брежневской конституции» явно не учли, что вместе с распадом КПСС может распасться и все советское государство.

«Зюганов и его коллеги по партии, последние советские функционеры конца 1980-х годов, настолько утратили искренность в общении с людьми, что народ просто разуверился в коммунизме, — убежден Милонов. — Как это ни парадоксально, именно они, а не демократы с потными подмышками, которые бегали тогда по площадям, несут на себе всю совокупность вины за развал СССР. Это они первыми побежали за модными шмотками, поехали за границу и закупили иностранную валюту на советские деньги. Они, такие как [Михаил] Горбачев, [Эдуард] Шеварнадзе и тот же Зюганов, уничтожили нашу страну».

Депутат призвал лидера КПРФ «не врать»: по его словам, в 1977 году коммунисты могли написать в своей конституции все, что угодно, в том числе, исключить ошибочно введенное Лениным положение о праве свободного выхода из состава Союза.

«Это была глупая, непродуманная до конца статья основного закона, которая в итоге сработала, когда в государстве возник кризис, — считает парламентарий. — Так что Зюганову нужно иметь мужество признавать свои ошибки и не обожествлять Советский Союз таким, каким он был в своем позднем варианте».

Собеседника ФАН до глубины души возмутила произнесенная руководителем КПРФ фраза «Ленин спас российскую тысячелетнюю государственность».