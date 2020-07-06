Выявлены пять новых смертельно опасных мутаций коронавируса

Лондон, 6 июля. Британские медики предупредили о пяти новых опасных мутациях коронавируса. По данным ученых, они повышают вероятность летального исхода до 13 раз.

Авторы исследования уточнили, что эти редкие мутации приводят к тому, что организм заболевшего теряет способность управлять иммунной и стрессовой реакцией на коронавирус. Открытие сделала группа специалистов из Лаборатории молекулярной биологии при Британском совете по медицинским исследованиям.

Специалисты изучили данные, собранные проектом UK BioBank (содержит информацию о 400 тыс. британцев. — Прим. ФАН). Участники исследования прошли тщательный осмотр и сдали анализ ДНК. Ученые предположили, что некоторые из них могли заразиться COVID-19. После этого медики протестировали на коронавирус почти шесть тысяч участников UK BioBank, а после статистику смертности от COVID-19 в Великобритании.

Оказалось, что среди участников исследования коронавирусом переболели 1,4 тыс. человек, 193 заразившихся скончались. Тогда биологи сравнили наборы мелких мутаций у выздоровевших и погибших пациентов. В итоге они смогли выявить генетические различия, которые могут повышать риск смерти от COVID-19.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в мире превысило 11,3 млн человек, почти 532 тысячи из них скончались.