Онкобольная Заворотнюк вернулась в трехэтажный особняк после больницы

Москва, 6 июля. Борющаяся с онкологическим заболеванием звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк вернулась из больницы в шикарный загородный дом.

Появились подробности об особняке Заворотнюк. Артистка вернулась домой несколько месяцев назад. В трехэтажном особняке, стоимость которого составляет несколько миллионов долларов, она находится под присмотром специалистов и супруга, фигуриста Петра Чернышева. В доме, как пишет Telegram-канал Sothebys Life, сделан хороший ремонт, а также есть спортзал и бассейн.

Изучить интерьер особняка и придомовую территорию можно по фотографиям, которые публикует дочь актрисы Анна Заворотнюк. Девушка ведет активную жизнь в социальных сетях и часто делится с поклонниками новыми снимками. Недавно она показала подписчикам место жительства своей больной матери. На кадрах дочь актрисы сидит на газоне на фоне большого куста белых роз и ограды, обвитой растительностью. Снимок сделан на территории загородного особняка Заворотнюк в Крекшино.

Анна ранее ответила на вопрос подписчиков о состоянии борющейся с онкологическим заболеванием матери. Девушка опубликовала в Instagram новый пост и рассказала, что всегда считала себя очень сильным человеком, который может справиться с любыми трудностями и препятствиями на жизненном пути. Она призналась, что поняла, насколько может быть слабой и ранимой.