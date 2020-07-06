Диета «6 лепестков»: план похудения на 5 кг за неделю

Станут ли верными спутниками в борьбе с лишним весом «6 лепестков»? И что думают о них диетологи?

«6 лепестков» — диета, разработанная диетологом. Поэтому она привлекает внимание и вызывает доверие. Диетолог Анна Юханссон создала комплекс монодиет, чередующихся по дням.

В течение шести дней автор предлагает включать в рацион лишь один вид продуктов, например только мясо или только овощи. И отмечает, что так ускоряется обмен веществ. А тело быстро избавляется от лишних килограммов.

Особенности диеты «6 лепестков»

Анна Юханссон считает, что причина набора веса не только избыток калорий в повседневном меню. Жировая ткань накапливается еще и потому, что организм человека не способен усваивать продукты из разных групп одновременно.

Так, белки плохо сочетаются с углеводами, а углеводы «не дружат» с жирами. Если же пищу из разных групп употреблять раздельно, оснований для набора веса не будет.

У диеты «6 лепестков» четыре главных принципа.

Краткосрочность. Придерживаться ее следует шесть дней. За это время можно потерять пять-семь килограммов лишнего веса. Простота. На каждый день предусмотрен один продукт, поэтому планировать рацион несложно. Автор рекомендует соблюдать последовательность дней. И в течение дня съедать не более 500 граммов белковых продуктов, до полутора килограммов овощей или фруктов, до 400 граммов злаков (вес сухой крупы). Дробное питание. Объем пищи следует разбивать на равные приемы и съедать за 4-5 раз. В этом случае голод ощущаться не будет. Питьевой режим. Жидкость нужна для ускорения метаболизма. Поэтому в течение дня необходимо выпивать не менее полутора литров чистой воды без газа. А также не отказывать себе в удовольствии выпить чай, кофе, томатный или другой овощной сок.

Готовить блюда следует щадящим способом: тушить, варить, запекать, готовить на пару. Использовать соль и специи можно, но сахар под запретом и в блюдах, и в напитках.

Меню диеты «6 лепестков»

Для удобства автор предлагает представить план питания в виде цветка. И на каждом лепестке написать рацион на день.

Первый — рыбный. Выбирайте рыбу, которая вам нравится: хека, тилапию, треску, навагу, судака, лосося. Нежирная рыба богата белком. А жирная — ценными мононенасыщенными кислотами, которые полезны для мозга, сердечно-сосудистой системы. Варианты блюд: запеченная рыба, уха, рыбные тефтели, отварное филе.

Выбирайте рыбу, которая вам нравится: хека, тилапию, треску, навагу, судака, лосося. Нежирная рыба богата белком. А жирная — ценными мононенасыщенными кислотами, которые полезны для мозга, сердечно-сосудистой системы. Варианты блюд: запеченная рыба, уха, рыбные тефтели, отварное филе. Второй — овощной. Тушите и запекайте некрахмалистые овощи: кабачки, помидоры, баклажаны, репу, капусту. Можно употреблять овощи и свежими, но важно соблюдать осторожность. Избыток клетчатки в течение овощного дня может обернуться расстройством пищеварения и вздутием к вечеру.

Тушите и запекайте некрахмалистые овощи: кабачки, помидоры, баклажаны, репу, капусту. Можно употреблять овощи и свежими, но важно соблюдать осторожность. Избыток клетчатки в течение овощного дня может обернуться расстройством пищеварения и вздутием к вечеру. Третий — мясной. Фаворит дня — куриная грудка. Запекайте или отваривайте ценный белковый продукт. Добавьте в рацион бульон из грудки со свежей зеленью.

Фаворит дня — куриная грудка. Запекайте или отваривайте ценный белковый продукт. Добавьте в рацион бульон из грудки со свежей зеленью. Четвертый — злаковый. Сытный рацион из гречки, бурого риса, полбы, пшенки, овсянки и любой другой крупы. Избегайте употребления шлифованного белого риса, овсяных хлопьев быстрого приготовления, манной каши.

Сытный рацион из гречки, бурого риса, полбы, пшенки, овсянки и любой другой крупы. Избегайте употребления шлифованного белого риса, овсяных хлопьев быстрого приготовления, манной каши. Пятый — творожный. Творог средней жирности — хороший источник белка и кальция. Употребляйте его в свежем виде, на полдник или ужин замените стаканом йогурта, кефира.

Творог средней жирности — хороший источник белка и кальция. Употребляйте его в свежем виде, на полдник или ужин замените стаканом йогурта, кефира. Шестой — фруктовый. В этот день разрешены ягоды и фрукты, все кроме винограда и бананов. Фрукты можно запекать или есть свежими.

Разнообразный рацион делает диету «6 лепестков» относительно безопасной и неголодной. Но обращаться к ней нельзя людям, страдающим диабетом, расстройствами желудка и кишечника, при болезнях почек и авитаминозе.

Мнение диетологов

По словам диетолога Дилары Ахметовой, «6 лепестков» — диета, привлекающая разнообразием. За неделю она не успевает наскучить. Но обилие белковых или углеводных продуктов может обернуться неприятными эффектами. «Белковый» лепесток — это риск спровоцировать обострение болезней почек и желудка. А фруктовый вызовет дискомфорт в животе и вздутие.

Еще более категорична диетолог Людмила Денисенко. По ее мнению, придерживаться такого плана питания опасно.

Потеря веса при диете «6 лепестков» идет не только за счет жировой ткани. Цифры на весах отражают потерю содержимого кишечника, воды, клеток мышц и внутренних органов. После выхода из монорационов и возвращения к привычному питанию вернется и вес.

«Диета углеводного чередования, — комментирует Людмила Денисенко, — была разработана для профессиональных бодибилдеров. А у людей, далеких от физических нагрузок, она может привести к накоплению жира».

Вместо чередования белковых и углеводных монодиет диетолог советует сбалансированное питание, которое включает необходимые нутриенты (белки, жиры и углеводы) ежедневно. Ведь до сих пор целесообразность раздельного питания так и не была доказана наукой.