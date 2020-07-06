Соловьев ответил Боне на жалобы о маленькой пенсии

Москва, 6 июля. Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей передачи жестко посмеялся над теледивой, бывшей участницей «Дома-2» Викторией Боней, которая рассуждала о маленьких пенсиях.

Во время передачи Боня рассказала о своих родителей, которые, по ее словам, всю жизнь честно трудились. Она отметила, что сейчас оказывает им финансовую поддержку.

Телеведущий обратил внимание на тот факт, что Боня рассуждает о жизни россиян, сидя в Монако. По его мнению, она не знает, что такое тяжелая работа, поэтому неуместно говорить о жизни, о которой не имеет представления.

Далее Соловьев иронично выказался по поводу внешности теледивы. Он предположил, что она пришла к пластическому хирургу с фотографией Анджелины Джоли, но такой же известности, как звезда кино, добиться так и не смогла.

Напомним, что в июне теледива попала в скандальную ситуацию, в которой была сама виновата. Боня тогда сказала, что государство помогает деньгами не тем людям. Она считает, что поддерживать надо бизнесменов, а не «алкашей» и «нищебродов».