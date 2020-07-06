Голодающая Муцениеце показала похудевшую фигуру

Москва, 6 июля. Российская актриса Агата Муцениеце продолжает перевоплощаться на фоне бракоразводного процесса с актером Павлом Прилучным. Очередное фото она выложила в социальной сети.

Как пишут средства массовой информации, в последнее время звезда заметно похудела, настолько, что некоторые ее поклонники переживают за ее здоровье. По данным журналистов, актриса всегда имела небольшой лишний вес, но сейчас звезда впервые за несколько последних лет является обладательницей стройной и привлекательной фигуры.

Известно, что сейчас Муцениеце активно занимается спортом, а в последнее время еще и экспериментирует с питанием. Последние несколько дней она провела в детокс-клинике, где прошла курс на основании оздоровительного голодания.

Ранее Муцениеце показала в Instagram фото с новым мужчиной. Поклонники звезды начали гадать, кто же это. После расставания с актером Павлом Прилучным Муцениеце не хочет оставаться одна. В соцсетях она публикует фото с отдыха, который проводит вместе с детьми. И недавно показала нового мужчину со спины.

Актриса обняла кавалера и положила ему голову на грудь. Таинственный мужчина значительно выше Агаты. Поклонники поддержали ее, считая, что пора уже двигаться дальше, если Прилучный «недолго горевал».

Напомним, что 15 июня столичный суд развел Прилучного и Муцениеце. В последние месяцы актриса неоднократно жаловалась на жестокость со стороны мужа.

Их брак продлился девять лет, но не исключено, что проблемы появились в период самоизоляции, когда артисты стали больше времени проводить вместе. Сразу после расставания с Агатой Прилучный, по сообщениям СМИ, закрутил роман с Мирославой Карпович. Однако актриса не подтвердила эту информацию.