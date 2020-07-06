Виталий Зверев: Бубонной чумы в Китае россиянам опасаться нечего

В автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая зафиксированы два случая бубонной чумы. В связи с этим на фоне пандемии коронавируса в СМИ и соцсетях озвучиваются опасения относительно возможного дальнейшего распространения этого заболевания.

Отмечу, что в любой большой стране за всем уследить невозможно. Что касается чумы, то в произошедшем нет ничего удивительного. Непонятно, почему теперь все так всполошились.

В китайском районе, как и в соседней Монголии, каждый год случаются небольшие вспышки — заражаются до пяти человек. Я там был в девяностых, в двухтысячных. Нам местные врачи-эпидемиологи рассказывали, что каждый год обязательно кто-нибудь заражается. Бывают даже смертельные случаи.

Это не начало эпидемии. Вообще там ситуацию контролируют, но, видимо, сейчас не уследили. Да и как с этим бороться, если люди не слышат и едут туда, куда не надо.

На севере Китая водятся суслики-тарбаганы, которые являются переносчиками чумы. Дело в том, что чума, оказываясь в животном, которое впадает в спячку, переносится совсем по-другому. Это такая латентная форма. И когда люди начинают употреблять этих сусликов в пищу, то происходит заражение. Это — природные очаги, которые всегда были, есть и будут.

Два случая — это никакая не эпидемия. Если вовремя выявили и локализовали инфекцию, то она вряд ли пойдет куда-то еще.

Юго-Восточная Азия, Китай — это «кухня» для вирусов. Грипп, кстати, тоже оттуда идет. Там люди, птицы, свиньи живут вместе, очень тесно, и вирус переходит из одного организма в другой.

Неантропогенная инфекция, то есть та, которой болеет не только человек, а еще и животные, «гуляет» по разным видам. Та же SARS в летучих мышах: их мало где, кроме Китая, едят! Разве что в Африке: там — лихорадка Эбола, а в Китае — коронавирус.

Сказываются особенности климата и жизненного уклада, поэтому и случаи чумы периодически возникают. Такая же ситуация — с сибирской язвой, которую вроде бы победили, а она нет-нет, но откуда-то выскакивает.

Сейчас россиянам опасаться нечего. Это обстоятельство, конечно, достаточно неприятное, но ничего страшного в нем нет.

Автор — завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова, академик РАН.