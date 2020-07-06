Смерть Норкиной и Заграевского связали с «проклятием» шоу «Пусть говорят»

Москва, 6 июля. В смерти художника Сергея Заграевского и популярной российской радиоведущей Юлии Норкиной усмотрели жуткие мистические совпадения, указав на то, что их могло погубить «проклятие» шоу «Пусть говорят».

Со дня смерти Норкиной прошло 40 дней, сегодня стало известно о кончине Заграевского. Они оба часто приходили на шоу «Пусть говорят», где в качестве экспертов высказывались на самые разные темы. Жена певца Вадима Казаченко Ирина Аманти рассказала, что неоднократно встречалась с Сергеем Заграевским на съемках.

«Помню, на одной из наших программ он в коридоре хотел с нами пообщаться, а я в шутку предложила ему жениться на Ольге Мартыновой, которую он страстно защищал. А он ответил, что у него нет столько денег, чтобы покупать ей голубые «мерседесы», как она любит», — рассказала Аманти.

Пиар-директор Анна Исаева заявила, что видит в смерти Сергея Заграевского жуткое мистическое совпадение.

«Косит экспертов не на шутку. То Норкина, то Заграевский», — указала она.

Можно предположить, что и художник, и радиоведущая слишком близко к сердцу принимали все драмы, которые разворачивались в рамках шоу «Пусть говорят». Это сыграло с ними злую шутку. Норкина умерла от инфаркта, а Заграевский — от сердечно-сосудистой недостаточности.

Юлия Норкина ушла из жизни 4 июня на 53-м году жизни. Вместе с мужем Андреем Норкиным они на протяжении многих лет вели программы на радио «Комсомольская правда». Художник и писатель Сергей Заграевский скончался в ночь на 6 июля. Он ушел из жизни в возрасте 55 лет.