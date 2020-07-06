Украинцев будут наказывать за «незаконно» полученные пенсии и субсидии

Верховная рада Украины приступила к рассмотрению законопроекта, упрощающего процесс взыскания с граждан государственных денежных начислений, полученных ими в обход действующего законодательства. Согласно официальной информации, отныне лица, получавшие льготы на оплату услуг ЖКХ или повышенное пожизненное содержание, но не имевшие права на подобные преференции, станут регулярно платить в украинскую казну определенную «неустойку». Граждан, не согласных с новыми правилами, ждут и административные меры пресечения, и даже уголовная ответственность. В ряде украинских регионов местные власти уже приступили к борьбе с так называемыми «паразитами». Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Документ под кодовым номером 3551 вызвал в украинском парламенте брожение. Предложенный пропрезидентскими силами проект закона о возвращении в государственные активы незаконно полученных населением средств изначально оказался на грани провала. А все потому, что в категорию потенциальных «мошенников», тем или иным образом ставших обладателями существенных скидок на тарифы по «коммуналке», а также прибавок к пенсиям, сегодня на Украине можно записать до 10 миллионов человек.

«Большинство из указанных граждан попросту воспользовались пробелами в законодательстве и оформили на себя дополнительные выплаты и льготы, — констатировал в комментарии корреспонденту ФАН киевский юрисконсульт Владимир Боровой. — В этом нет ничего удивительного: сегодня счета по ЖКХ порой в два раза превышают размер минимальной пенсии, старикам приходится сдавать в аренду единственное жилье, а сотни тысяч безработных вынуждены в прямом смысле этого слова подделывать справки о доходах. Я с ужасом могу представить, что ждет этих людей в случае окончательного одобрения «3551» на уровне Верховной рады».

На вопрос, что именно ждет украинцев, «незаконно» получивших пенсии, субсидии и другие льготы, ответил юрист Виктор Барчук.

«На данный момент сразу в нескольких областях Украины формируются специальные инспекционные команды. Если выяснится, что, например, пенсионер имеет дополнительный источник дохода, его не только лишат субсидии, но и заставят заплатить «неустойку» за все месяцы, на протяжении которых он эту субсидию получал. Если студент высшего учебного заведения был оформлен на предприятии, он заплатит в фонд альма-матер сумму в размере двух третей ежемесячной стипендии».

Наглядным примером в данном контексте может стать история, произошедшая с жительницей Черкасской области пенсионеркой Александрой Федяк (фамилия частично изменена). Местный «инспектор» (представитель городского совета) сначала купил у пожилой женщины пакет табака, а затем, зафиксировав факт приобретения, пообещал ей не только лишения льгот, но и «крупный материальный и моральный штраф». За «моральным штрафом» дело не стало: через несколько дней фотография бабушки была расклеена на досках объявлений района. Подпись под фото поразила своей циничностью: «У нее есть доход, зачем ей повышенная пенсия?» Инцидент был исчерпан лишь после личного вмешательства в возникший конфликт правнука Александры Владимировны — человека с уголовным прошлым.

Тем, у кого «заступников» нет, явно придется несладко.

«Я лично планирую привлечь к ответственности около 50 пенсионеров и до 200 тунеядцев (в последнем случае речь идет о безработных. — Прим. ФАН), — заявил на основе конфиденциальности сотрудник государственной администрации в Черниговской области. — Они заплатят по гривне за каждую копейку, которую им в свое время предоставило государство. Поверьте моему слову, если мы будем публично наказывать паразитов за незаконно полученные льготы и пенсии, наше государство получит шанс на процветание».

Как отмечается в отчете Министерства финансов Украины, только за последние несколько месяцев соответствующие проверки выявили более 200 тысяч фактов «неправомерного» получения гражданами льготных и пенсионных выплат.

«Если Верховная рада примет соответствующий закон, [украинский] бюджет в скором времени пополнится 80 миллионами долларов, и со временем эта цифра будет расти, — предположил украинский финансист Андрей Морозов. — Вот только каким образом государство будет выбивать из нищего населения возникшие долги?»

Ответа на этот вопрос ни украинские политики, ни чиновники на местах не дают.