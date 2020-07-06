Алибасов-младший раскрыл правду о таинственном исчезновении продюсера

Москва, 6 июля. Сын известного продюсера Бари Алибасова раскрыл правду о таинственном исчезновении своего отца. В видеообращении Бари Алибасов — младший заявил, что создателя группы «На-На» пытались убить.

Напомним, за несколько дней до дня рождения Алибасова-старшего его директор Вадим Горжанкин сообщил, что продюсер не выходит на связь. Позднее появилась информация, что Бари Алибасов находится под наблюдением врачей в психиатрической клинике.

Как отметил Алибасов-младший, в течение месяца никто не знал правду о том, что случилось с его отцом, однако теперь сын продюсера получил возможность все рассказать.

«Моего отца хотели убить. 4 июня я нашел его при смерти и срочно отвез его в клинику», — сообщил он.

Алибасов-младший уверяет, что его отца пытались отравить. При этом под подозрения попали сразу три человека, в том числе и дочь супруги Алибасова-старшего Лидии Федосеевой-Шукшиной — Ольга Шукшина.

По словам сына продюсера, сейчас создатель группы «На-На» находится в безопасности, однако у него возникли осложнения на мозг, поэтому Алибасову-старшему нужна реабилитация. Также Бари Алибасов — младший предположил, что причиной покушения на его отца стала недвижимость, передает Пятый канал.

«Всех, кто пытался пальцем тронуть моего любимого отца, их ждет очень жестокая кара!» — заключил сын продюсера.

Отметим, что весной в паре Алибасова-старшего и Федосеевой-Шукшиной разгорелся настоящий скандал, связанный с недвижимостью. Артистка переписала на продюсера одну из своих московских квартир, однако Алибасов перерегистрировал недвижимость на своего помощника Сергея Моцаря.