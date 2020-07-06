Биолог объяснил, почему России не грозит вспышка бубонной чумы 

Ни России, ни даже стране, где произошла вспышка чумы, переживать не стоит, уверен молекулярный биолог, доктор биологических наук Сергей Нетесов.

Ранее агентство «Синьхуа» со ссылкой на министерство здравоохранения Монголии сообщило, что в регионе Баян-Улгий выявлен пациент с подозрением на бубонную чуму. Им стал 15-летний житель сомона (административно-территориальная единица — Прим. ФАН) Улаанхус, съевший мясо сурка.

Сразу после инцидента представитель министерства здравоохранения страны Дордж Нарангерель призвал жителей не охотиться на сурков и не есть их мясо. С ним согласился молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

«Строго говоря, заболевания, вызванные чумной бактерией Yersinia pestis, в мире отмечаются каждый год. Они фиксируются в тех странах, где есть природные очаги заболевания — Казахстан, Монголия, Китай и целый ряд других государств, в том числе чумные очаги есть и на территории Российской Федерации, в частности, в Горном Алтае. Заражение происходит, когда пастухи ловят сурков, разделывают их незащищенными руками, свежуют и едят их. И я уверяю, что этот юноша мог заразиться в первую очередь не из-за того, что он съел мясо сурка, а из-за того, что его укусила блоха, которая на этом сурке обитала. Но он также мог заразиться и при разделке и поедании сырого мяса. Поэтому уровень опасности здесь надо объявлять только в том случае, если этого сурка или его шкурку развезли по окрестным деревням или городам или по стоянкам пастухов, и там начались заболевания», — утверждает собеседник ФАН.

Нетесов добавил, что даже в районах с природными очагами заболевания случаи заражения бубонной чумы единичны. Как правило, они касаются членов семьи заразившегося, так как они участвуют в свежевании грызунов и приготовлении их мяса и выделки шкурки без средств защиты. Но не стоит забывать, что в Монголии живет всего около 2,5 млн человек, притом, что эта территория в десятки раз больше, например, территории Новосибирской области, где живет около 3 млн. человек.

«Во-первых, в самой Монголии плотность населения очень невелика, во-вторых, для того, чтобы вспышка перенеслась на территорию России, надо, чтобы из Монголии этого мальчика привезли к нам в Россию и его кровь вкалывали всем на улице. Только в таком случае может произойти массовое заражение. Чумная бактерия может распространяться в таких же объемах, как COVID-19, только в том случае, если из обитающих на сурках блох приготовить взвесь, размножив где-то эти бактерии и распылить — да, такое поражение возможно. Поэтому ни России, ни даже той стране, где произошла вспышка чумы, переживать не стоит, если прямо на месте приняты адекватные противоэпидемические меры. Напомню, что в 20-е годы в СССР была создана система противочумных институтов и противочумных станций, в результате интенсивной работы которых с эпидемиями чумы в СССР было покончено к 60-м годам прошлого века. Эта система существует и сейчас. Что касается данной вспышки в Монголии, т о она, как максимум, может распространиться только на членов семьи и близко контактировавших с больным и шкуркой сурка людей», — заключил доктор биологических наук.

Поэтому самый надежный способ защиты от бубонной чумы — не подходить к суркам, не ловить их и тем более не убивать их и не есть их мясо. Напомним, после того, как на западе Монголии были выявлены первые случаи заражения бубонной чумой, власти страны сразу приняли все необходимые меры для купирования распространения этого заболевания. Причин для беспокойства нет. В воскресенье стало известно, что бубонную чуму подтвердили у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Но это, со всей очевидностью, уже совсем другая история, поскольку там — другой природный очаг этого заболевания.

Болезнь распространяется млекопитающими рода сурков, которых жители Монголии, несмотря на запреты, употребляют в пищу, да еще и, порой, в сыром виде. Заразиться можно при ловле сурков, снятии шкурки с них, разделке тушки, однако это единичные случаи.