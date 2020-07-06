Российский завод «Атлант» поддержит авиастроение и космонавтику

Москва, 6 июля. Город Изобильный стал местом выпуска комплектующих для отечественных самолетов и космических аппаратов.

ПАО «Завод Атлант» запустил производство радиочастотных соединителей. На данный момент разработанные российскими специалистами радиочастотные соединители уже поставляются на отечественные рынки. Согласно имеющейся информации, это оборудование может быть использовано и в гражданской, и в военной технике.

Производство технологически сложных элементов на Ставрополье было освоено в текущем году. Как сообщает портал «Сделано у нас», новые разъемы, по которой российская техника будет передавать высокоскоростные электрические сигналы, были созданы в рамках кропотливой опытно-конструкторской работы.

Кроме того, новая линейка соединителей достаточно универсальна. Устройства подходят для монтажа как на отечественные, так и на импортные платы и кабели. Также стоит отметить и высокое качество выпускаемых изделий.

Разработка элементов проводилась с учетом крайне высоких требований к подобного рода оборудованию. Российские детали устойчивы к воздействию внешней среды, им не страшны ударные нагрузки и вибрация. Это позволяет устанавливать соединители и на железнодорожное оборудование, и на автомобильную электронику.

Производство соединителей на отечественном заводе «Атлант» позволит поддержать российское авиастроение и космонавтику, однако у предприятия есть множество других достижений.

Всего на заводе было разработано 150 различных моделей розеток, вилок и адаптеров с различным диапазоном частот, достигающих 32 ГГц. Российская промышленность постепенно развивается, создавая все более инновационные и передовые машины.

Ранее американское издание Forbes сообщило о понимающих речь российских роботанках.