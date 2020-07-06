Хотиненко рассказал, как Морриконе стал автором музыки к фильму «72 метра»

Знаменитый советский и российский кинорежиссер Владимир Хотиненко заявил, что у него остались фантастические воспоминания о совместной работе с Эннио Морриконе над фильмом «72 метра».

Народный артист РФ в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал подробности того, как удалось привлечь легендарного итальянского композитора в кинопроект о моряках-подводниках, снятый в 2004 году.

— Владимир Иванович, как возникла тогда его кандидатура? Все же Морриконе работал только с итальянскими и американскими кинематографистами самого высокого уровня.

— Ну, это называется судьба. Это судьба свела свою нить какую-то. Потому что тогда был, наверное, единственный случай, когда я уже монтировал фильм, но у меня отсутствовала идеи музыки. Я обычно с музыки даже начинаю, и могу идеи картины начинать с музыкальной темы. Смонтировал уже минут 40, а идеи нет... И надо было показывать [сделанное] продюсерам.

Ну, и я порылся в своих дисках. Смотрю — Эннио Морриконе, фильм «Малена» (вышел на экраны в 2000 году, главную роль в драме сыграла Моника Беллуччи. — Прим. ФАН). Послушал, — по моим ощущениям, море [в музыке] есть. Думаю, дай-ка поставлю [под эту музыку] изображение [уже смонтированный материал «72 метра»]. Слегка так синхронизировал дома параллельно музыке изображение. И совершенно обалдел!

— Настолько все идеально подходило?

— Я понял, что это именно та музыка и что мне нужен Эннио Морриконе (смеется). После этого не спал всю ночь, никак не мог дождаться утра, чтобы оказаться в монтажной и подложить под музыку эпизоды. И еще больше обалдел, потому что это действительно была та самая музыка...

Тогда было трудно представить: потому что — где Морриконе и где мы. Но я все же показал это продюсерам, и они сказали: «Ну, в конце концов, он же композитор, напиши ему письмо».

— И вы сели писать текст?

— Мы с женой сочинили тогда суперкороткое письмо, самое короткое из тех, что я писал в своей жизни. Представился ему, назвал пару своих картин: «Мусульманин» и еще какую-то. Потом написал, что снимаю фильм о подводниках и что «в вашей музыке есть красота и надежда. А это то, что нужно моему фильму и моей стране (улыбается)». Мы перевели текст на итальянский и отправили. Ну, отправили и отправили!

— Вы, наверное, особо-то и не надеялись на ответ, учитывая статус человека?

— Да. Ну, он сильно занят, у него к тому времени уже было [в активе] где-то 400 фильмов. И вообще, традиции же такой у нас не было — приглашать зарубежного, да еще и такого уровня, композитора. Вот...

Мы с женой часто ездили в Италию. В тот раз поехали во Флоренцию на полдня. А жили в Риме. И вдруг звонок продюсеров: «Завтра в 5 часов вечера Морриконе ждет вас у себя дома». И мы поехали пока так, просто познакомиться. Помню, он в шахматы еще там играл.

Это потом уже специально приехали, захватив с собой материал. Все прошло как-то естественно, не было никакого зажима. И я сказал: «Знаете, поставил тут тему из «Малены»... А тогда я еще не знал, что у Морриконе есть такой принцип. Какой-нибудь режиссер показывает Морриконе материал, и поставь ему хоть Моцарта, хоть кого угодно. Он и говорит: «Ну, и ставьте Моцарта (смеется)!»

— Но вы поступили правильно, как можно догадаться?

— Я, слава богу, поставил «Малену», его тему (смеется). Это было просто потрясающе. Он такой: «Наверное, эту». Сел к роялю и действительно сыграл эту тему, которую мы поставили.

Ну, а потом мы уже работали вместе. Знаете, у меня даже запись осталась, как он нам с женой играет темы, эскизы [будущего фильма].

— У вас наверняка остались самые приятные воспоминания о работе с ним?

— Фантастические! Просто фантастические! Потому что это великий композитор. Последний. Больше таких нет.

Это (новость о смерти композитора. — Прим. ФАН), конечно, сегодня надломило... Будем молиться.

Эннио Морриконе написал музыку к 488 фильмам, снятым в Италии и Соединенных Штатах Америки. Он работал с такими яркими мастерами кинематографа, как Оливер Стоун, Брайан Де Пальма, Роман Полански, Барри Левинсон, Джон Карпентер и другие. Но свой первый «Оскар» Морриконе получил только в 2007 году, причем не за какую-то конкретную картину, а «За выдающиеся заслуги в кинематографе».

В 2016-м итальянец удостоился второй статуэтки — за музыку к фильму «Омерзительная восьмерка», снятому Квентином Тарантино.

Еще в активе Морриконе пять номинаций на «Оскар», включая «Малену». 6 июля он скончался в возрасте 91 года в том же городе, где и родился, — в Риме.

Отметим, что фильм «72 метра», снятый Владимиром Хотиненко, — единственный российский, музыку к которому написал легендарный итальянец. Картина получила в 2005 году две премии «Золотой орел» — за лучший игровой фильм и за лучшую музыку к фильму.

Кинокартина «72 метра» рассказывает о том, что подводная лодка «Славянка» уходит в очередной поход — на плановые боевые учения. Происходит нештатная ситуация: взрывы растревожили «спящую» со времен Великой Отечественной войны морскую мину.