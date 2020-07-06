Военный эксперт объяснил разложением армии «потерю» стелс-ракеты ВМС США

США демонстрируют высшую степень снижения боевой готовности своего флота, считает военный аналитик Андрей Кошкин.

Ранее The Drive сообщил, что с октября 2019 года военно-морские силы Соединенных Штатов Америки так и не сумели пополнить запас ракет на прибрежном боевом корабле класса Independence «Габриэль Гиффордс». Во время прошлогодних военных маневров на острове Гуам экипаж корабля отстрелялся противокорабельными стелс-ракетами RGM-184A Naval Strike Missile по списанному фрегату и потопил его.

С тех пор «Гиффордс» патрулирует воды Южно-Китайского моря, однако делает он это с неполным комплектом — оставшимся свободным слот в современной пусковой установке Mk 87 Mod 0 так и не заполнили. Представители ВМС США пока никак не комментируют ситуацию, поэтому сотрудники The Drive предположили, что это может быть связано с проблемами во взаимодействии между разработчиком оружия (норвежской компанией Kongsberg) и его производителем (американским концерном Raytheon).

В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин сообщил, что сложившуюся ситуацию вряд ли можно назвать нормальной, так как она демонстрирует «высшую степень снижения боевой готовности военно-морских сил США».

«Эта ситуация высвечивает серьезнейшие пробелы в обеспечении боеприпасами и всем необходимым вооружением боевого корабля, который должен демонстрировать военную силу Китаю. Это свидетельствует о разложении армии, а также о снижении боевых возможностей прежде всего флота США. Но при этом надо учитывать, что внутри Североатлантического альянса подобного рода нарушения, противоречия, несостыковки, а порой даже скандальная неприязнь друг к другу — вполне естественное состояние. Нарушение логистики — это буквально бич армии США и блока НАТО», — отмечает эксперт.

Военный эксперт отметил, что очень часто во время военных маневров США и НАТО можно отметить несогласованность в действиях как на уровне небольших подразделений — рот и батальонов, так и на уровне командного состава — армий и флота. Иногда эта проблема хорошо заметна на уровне взаимодействия стран-членов Альянса.

«Такие ситуации наблюдаются на европейском континенте, театре военных действий. С этим они (США и НАТО — Прим. ФАН) сталкиваемся повсеместно, причем это касается как вопроса комплектования соответствующими ракетами корабельных систем, стоящих на вооружении, так и самого вооружения. Так что подобного рода ситуации встречаются довольно часто, и как правило, они выглядят вот так куцо, неприемлемо, но вполне реально. Как они будут воевать с Китаем, если не могут правильно настроить логистику» — задается вопросом собеседник ФАН.

По данным The Drive, проблема действительно существенна, так как может поставить крест на всей программе RGM-184A Naval Strike Missile. Ранее предполагалось, что ракета RGM-184A сможет скрытно наносить удары по морским и наземным целям на расстоянии до 185 километров.