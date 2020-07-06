Политолог объяснил, зачем Париж и Берлин призывают Киев к компромиссу по Донбассу

Париж и Берлин, которые поставили подписи под Минскими соглашениями, видят, что РФ изменила свою Конституцию. Этот шаг сделал Россию более суверенной от двойных стандартов международного права. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

Выборы в Донбассе

Выборы на территории Донбасса еще реально провести осенью текущего года одновременно с местными выборами на подконтрольной Киеву территории. Об этом заявил посол Франции на Украине Этьен де Понсен.

«Очевидно, что время уходит. На данный момент это (одновременное проведение выборов на территории ДНР и ЛНР и на подконтрольной Киеву территории. — Прим. ФАН) еще возможно, но для этого нужен новый сильный импульс. Я уже упоминал о переговорах (в рамках «минского формата». — Прим. ФАН) на позапрошлой неделе, это сигнал, что ситуация движется в правильном направлении», — заключил посол.

Ранее замглавы пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Александр Корниенко заявил, что рассчитывает, что выборы на неподконтрольной Киеву части Донбасса состоятся одновременно с местными выборами, которые запланированы на 25 октября.

Убедить Украину

Как отметил Иван Скориков, никаких выборов в Донбассе по украинскому сценарию не будет ни в этом году, ни в ближайшем будущем. Французский посол пытается растопить лед Минских соглашений. Он прекрасно понимает, что ни одна из сторон не пойдет на уступки, тем более в нынешней эпидемиологической ситуации.

«Киев даже не собирается открыть границы для территорий, которые называет «своими». И это на фоне того, что ЛНР и ДНР уже открыли границу с Россией. Во Франции и Германии, поставивших подписи под урегулированием конфликта, видят, что Россия, изменив Конституцию РФ, становится все более суверенной от двойных стандартов международного права. Поэтому они призывают Киев к компромиссам. Но в Киеве продолжают лишь нагнетать в угоду уличным радикалам», — пояснил Иван Скориков.

Как заметил политолог, не успел французский дипломат сделать заявление, как главком ВМС Украины заявил о готовности воевать с Россией, а глава СНБО отмел любые инициативы об изменении украинской конституции, как того требует буква Минска. У президента Украины Владимира Зеленского имитируют решение об особом статусе принятием Радой виртуального закона, который никак не согласован с Донецком и Луганском и не имеет отношения к Минским соглашениям.

«Москва предложила Киеву предоставить реальный проект изменений в конституцию к 6 июля — Зеленский категорически отказался. Все эти угрозы и упрямства никак не способствуют урегулированию конфликта в Донбассе. И звучит все это, заметьте, на фоне конституционных изменений в России, которые позволят присоединить к России Донецкую и Луганскую народные республики. Паспортизация Донбасса российскими документами растет с каждым днем. К чему это приведет, в случае эскалации конфликта, можно догадаться», — заключил Иван Скориков.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.