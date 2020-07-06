Особо заразный штамм коронавируса обнаружили в Южной Корее

Москва, 6 июля. Власти Южной Кореи сообщили о быстро распространяющемся особо заразном штамме коронавируса GH. Об этом сообщили в сообщили в организации Корейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Отмечается, что недавно возникшие очаги распространения коронавирусной инфекции нового типа в Южной Корее появились из-за так называемого штамма GH. Он распространяется в шесть раз быстрее, чем другие подвиды COVID-19. GH мутировал из штамма S. Об этом свидетельствуют исследование, результаты которого показали, что это произошло в 333 случаях из 526 изученных. Штамм GH легче прикрепляется к клетками организма. Кроме того, считается, что его завезли из-за границы.

«Он размножается в клетках быстрее, чем штамм S, и хорошо прикрепляется к человеческим клеткам, что предполагает повышенную инфекционность», — заявила на брифинге глава KCDC Чон Ын Ген.

Он рассказал об опасениях, которые в связи с этим появляются у властей. Появление штамма GH «представляет сложный вызов» в плане разработки стратегии борьбы с вирусом.

Некоторые эксперты ожидают второй волны коронавирусной инфекции. Она может быть более слабой по летальности среди зараженных, однако число заболевших будет большим, заявил российский ученый-вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Вспышка COVID-19 произошла в конце прошлого года. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией COVID-19 в марте 2020 года.